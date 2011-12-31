به گزارش خبرگزاری مهر، ششصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده با حضور دکتر مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده برگزار شد.

در این جلسه دکتر مخبر دزفولی به تبیین نقش اثرگذار شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده در شناسایی و پیشگیری از آسیب­های حوزه زنان و خانواده پرداخت و بر موضوع­شناسی در این حوزه که منطبق با شرایط و نیاز کنونی جامعه است تأکید کرد.

در ادامه این جلسه موضوع بررسی حقوقی و اجتماعی مهریه­های سنگین نیز مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی آمادگی خود را برای سفارش تحقیق در حوزه تحقیقاتی مرکز مطالعات راهبردی اعلام کرد.

همچنین وی ابراز امیدواری کرد با هماهنگی این مرکز در حوزه پژوهشی و تدوین مسائل قانونی و حقوقی آن گامی مؤثر برداشته شود.

اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده بر ضرورت فرهنگ­سازی و نیز تدوین قوانین حمایتی از جهت استحکام خانواده و مقابله با رویکرد اقتصادی افراطی به ازدواج تأکید کردند.

برنامه­ریزی در زمینه جهاد اقتصادی در سال جهاد اقتصادی دیگر موضوع جلسه امروز بود که با توجه به نقش زنان و خانواده در تغییرات فرهنگی خانواده و جامعه با تأکید بر تبلیغ کالای ایرانی و ایجاد فرصت مناسب برای جوانان در اشتغال، بر هماهنگی کلیه شبکه­ها در اهداف این شبکه که دوری از مصرف­گرایی، رویکرد به کالای ایرانی با کیفیت مطلوب تأکید شد.

همچنین بر استفاده از آخرین روش­های تبلیغاتی روز برای حفظ جذابیت­های بصری با رعایت فرهنگ و ارزش­های اسلامی و ایرانی نیز تأکید شد.