به گزارش خبرگزاری مهر، ششصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده با حضور دکتر مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده برگزار شد.
در این جلسه دکتر مخبر دزفولی به تبیین نقش اثرگذار شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده در شناسایی و پیشگیری از آسیبهای حوزه زنان و خانواده پرداخت و بر موضوعشناسی در این حوزه که منطبق با شرایط و نیاز کنونی جامعه است تأکید کرد.
در ادامه این جلسه موضوع بررسی حقوقی و اجتماعی مهریههای سنگین نیز مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی آمادگی خود را برای سفارش تحقیق در حوزه تحقیقاتی مرکز مطالعات راهبردی اعلام کرد.
همچنین وی ابراز امیدواری کرد با هماهنگی این مرکز در حوزه پژوهشی و تدوین مسائل قانونی و حقوقی آن گامی مؤثر برداشته شود.
اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده بر ضرورت فرهنگسازی و نیز تدوین قوانین حمایتی از جهت استحکام خانواده و مقابله با رویکرد اقتصادی افراطی به ازدواج تأکید کردند.
برنامهریزی در زمینه جهاد اقتصادی در سال جهاد اقتصادی دیگر موضوع جلسه امروز بود که با توجه به نقش زنان و خانواده در تغییرات فرهنگی خانواده و جامعه با تأکید بر تبلیغ کالای ایرانی و ایجاد فرصت مناسب برای جوانان در اشتغال، بر هماهنگی کلیه شبکهها در اهداف این شبکه که دوری از مصرفگرایی، رویکرد به کالای ایرانی با کیفیت مطلوب تأکید شد.
همچنین بر استفاده از آخرین روشهای تبلیغاتی روز برای حفظ جذابیتهای بصری با رعایت فرهنگ و ارزشهای اسلامی و ایرانی نیز تأکید شد.
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