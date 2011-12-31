"قبله مایل به تو" در قم نقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه شعر "قبله مایل به تو"، دومین اثر شاعر جوان قمی سید حمیدرضا برقعی با حضور شاعران پیشکسوت و جوان استان قم نقد شد.



بر اساس این گزارش در این نشست استادان و شاعران برجسته شعر آیینی آقایان محمد علی مجاهدی، دکتر محمدرضا سنگری، بیژن ارژن و حجت الاسلام جواد محمد زمانی نظرات کارشناسی خود را مطرح کردند.



در این نشست دکتر سنگری، از سید حمیدرضا برقعی به عنوان شاعری موفق و جریان‌ساز یاد کرد.



سنگری به کارگیری تصاویر تازه و نیز اجزای ناشناخته صحنه‌های تکراری را دو راهکار موثر برای رهایی از مسئله " لو رفتگی" در شعر آیینی برشمرد و گفت: پدیده حضور شاعر در متن شعر و محاسن و معایت آن از دیگر ویژگی‌های شعر برقعی است.



در ادامه این نشست بیژن ارژن با بیان مقدمه‌ای در جایگاه شعر آیینی پس از انقلاب و دفاع مقدس به نقد و بررسی تفصیلی و موردی آثار مجموعه " قبله مایل به شعر" پرداخت و نکاتی پیرامون ضعف‌های موجود شعر قبله مایل به تو بیان کرد.



استاد مجاهدی وجود پیوند فرهنگ عاشورا و انتظار، آرایه‌های جذاب، ایهام‌های دلنشین، جمله‌های معترضه‌ موفق و ... را از دلایل موفقیت مجموعه شعر قبله مایل به تو عنوان کرد.



حجت الاسلام زمانی نیز لزوم توجه بیشتر به اندیشه غنی در شعر آیینی را از اولویت‌های محتوایی برای برقعی در ادامه‌ مسیر متعالی سرودن برای اهل‌بیت ذکر کرد و زبان ساده و صمیمی برقعی را برگرفته از شخصیت او دانست.



یادآور می‌شود: سید حمیدرضا برقعی در پایان این نشست چند نمونه از اشعار خود را برای حاضران قرائت کرد.

