شهرداری کرج خود را نسبت به احقاق حقوق شهروندان متعهد می داند

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود وحیدی با تاکید بر رعایت نظم و انضباط کاری همچنین جاری کردن ضوابط و مقررات در اجرای امور مختلف شهری گفت: رعایت قوانین و مقررات امری دو جانبه برای شهرداری و شهروندان است.

وی افزود: تعهد به احقاق حق شهروندان در زمینه های مختلف از سوی شهرداری به گونه ای است که این سازمان در صدد رفع مسائل مشکلاتی است که از طرف شهروندان به شهرداری مطرح می شود.

وحیدی تاکید کرد: در صورتیکه شهروندان نسبت به شهرداری گلایه و شکایتی داشته باشند، شهرداری با پیگیری موضوع دو بررسی های لازم نسبت به رفع آن اقدام می کند.

وی تاکید کرد: اراده شهرداری کمک و یاری رساندن به شهروندان مبنی بر رفع مسائل و مشکلات فرا روی آنهاست.

این مسئول با بیان اینکه، شورای اسلامی شهر و شهرداری به عنوان نهادی مردمی و با هدف تامین نیاز آنها فعالیت می کنند، افزود: رسیدن به انسجام و تعاملی دو سویه بین مجموعه مدیریت شهری و شورای اسلامی از اهداف مهم این نهاد های مردمی است.

وحیدی تصریح کرد: شهرداری در صورت وجود شکایت شهروندان از طریق مقامات قضایی با لحاظ کردن حق و حقوق قانونی شهروند شاکی سعی در رفع مشکل و جبران خسارت احتمالی وی دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج با تاکید بر جلب رضایتمندی شهروندان به عنوان عناصر اصلی و سازنده شهر اظهارداشت: رضایتمندی شهروندان از مجموعه مدیریت شهری امری مهم برای پیشبرد اهداف مدیریت شهر تلقی می شود.

وحیدی در ادامه با اشاره به اخذ دو درصد جریمه دیرکرد از سوی شهرداری گفت: این میزان جریمه مصوب شورای اسلامی شهر است و به صورت قانون نیز درآمده است.

وی افزود: تعدیل و یا حذف این میزان جریمه دیرکرد با تجدید نظر شورا و رای دیوان صورت می گیرد.

این مسئول بدهی های سنگین برخی مناطق کرج را یادآور شد و گفت: تنها در یکی از مناطق کرج میزان بدهی بیش از 50 پرونده بالای 100 میلیونی بدهی وجود دارد که متاسفانه مالکان در خصوص پرداخت آن تمکین نمی کنند.

وحیدی اظهارداشت: اخذ دو درصد جریمه دیرکرد به عنوان ابزار برای تمکین افراد است.

وی با یادآوری ارائه 20 درصد تخفیف به شهروندان اظهارداشت: این میزان تخفیف شامل شهروندانی که مطالبات شهرداری را به صورت نقدی پرداخت می کنند می شود.