فرهنگ و هنر البرز صاحب دانشگاه شد

مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، این گام را نقطه ای روشن در عرص علم و فرهنگ استان قلمداد کرد و افزود: با پی گیری ها و رایزنی های گسترده و نیز پس از طی مراحل گوناگون، ارسال طرح توجیهی و دفاع از آن، مجوز تاسیس این مرکز ظرف مدت کمتر از سه ماه تایید و صادر شد.

مسئول راه اندازی مرکز علمی- کاربردی فرهنگ و هنر البرز، پذیرش دانشجو در این مرکز را از ترم آتی و پس از توزیع دفترچه های دانشگاه علمی - کاربردی از سوی سازمان سنجش اعلام کرد و گفت: پذیرفته شدگان می توانند در یکی از رشته های تعیین شده شامل امور فرهنگی، روابط عمومی و گرافیک ثبت نام کرده و به تحصیلات خود در پودمان های مورد نظر ادامه دهند.

عسگری توزیع عادلانه فرصت های مهارت آموزی و گسترش زیرساخت های آموزشی را نیاز اساسی فرهنگ به خصوص در حوزه استان البرز خواند و اظهار داشت: این استان با بهره مندی از جمعیتی قریب به سه میلیون نفر و هم جواری با پایتخت، کانون استعدادها و علاقمندان فراوانی در حوزه فرهنگ است که ضرورت راه اندازی این مرکز علمی و کاربردی را مضاعف می نماید.

وی با تاکید بر اینکه هنر راز ماندگاری و اثرگذاری «فرهنگ» به عنوان روح کلی حاکم بر جامعه است افزود: امتیازات ویژه ای برای تحصیل اصحاب رسانه و فعالان عرصه فرهنگ در این مرکز اختصاص داده خواهد شد که اطلاعات در این زمینه به زودی اعلام می شود.

معاون سابق فرهنگی و مطبوعاتی استان البرز، شناسایی، پرورش و شکوفایی استعدادهای منطقه را هم سو با وظایف اداره کل ارشاد بعنوان متولی اصلی فرهنگ دانست و یاد آور شد: سطوح آموزشی و رشته های ارائه شده در این مرکز به مرور زمان و با دست یابی به استانداردهای تعیین شده از سوی وزارت علوم افزایش خواهد یافت.