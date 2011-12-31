10 تصویر؛ ویژه های سال نو میلادی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات کشورهای عربی در آستانه آغاز سال نو میلادی بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ دیکتاتورهای سرنگون شده!

پایگاه خبری الجزیره در کاریکاتوری به سقوط رژیمهای دیکتاتوری "بن علی" در تونس، "حسنی مبارک" در مصر، "معمر قذافی" در لیبی و "عبدالله صالح" در من طی سال 2011 اشاره دارد که جهانی بهتر را بر ملتهای عربی در سال 2012 به ارمغان خواهد آورد.

طرحهای اعراب برای سال 2012؛ کجا رفت!

پایگاه الجزیره در کاریکاتوری دیگر به بی برنامه بودن برخی از کشورهای عربی در سالهای اخیر اشاره دارد که سبب شده آنان مستاصل بمانند و نتوانند سرنوشت خود را با دستان خود رقم بزنند.

سال انقلابی

روزنامه الدستور اردن به وقوع انقلابهای عربی در سال 2011 اشاره دارد که تحولاتی بسیار مهم و تعیین کننده ای را رقم زد.

سقوط دیکتاتوری

روزنامه الوطن عربستان در کاریکاتوری به سقوط رژیمهای دیکتاتوری و پلیسی امنیتی در سال 2011 اشاره دارد.

کل تحولات در یک نما

روزنامه الاتحاد امارات امروز در سقوط رژیمهای دیکتاتوری، بحران اقتصادی اروپا و تلاش برای به رسمیت شناخته شدن فلسطین در سازمان ملل متحد را به عنوان مهمترین تحولات جهان در سال 2011 دانسته است.

انتظارات متفاوت قبل از ازدواج!

روزنامه الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری به یک مسئله اجتماعی در جهان عرب اشاره دارد. بر این اساس، زنان قبل از ازدواج دغدغه خاصی ندارند، اما مردان باید در فکر تامین مسکن، اتومبیل، پس انداز لازم و خرید طلا باشند!

وضعیت جهان عرب!

الشرق قطر

2012؛ سال غیر قابل پیش بینی!

العرب الیوم اردن

سال بر باد رفته؛ بدون شرح

السفیر لبنان

موج 2012

البیان امارات