به گزارش خبرنگار مهر ، مسعود نصوری عصر شنبه در نشست مدیران منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اظهار داشت: این مصوبه از مصوبات سفر هیئت دولت به استان بوشهر است و بر اساس این مصوبه باید 50 درصد نیروهای بومی در پروژه های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی پارس جنوبی مشغول به کار شوند.

وی پارس جنوبی را پایتخت انرژی ایران خواند و افزود: با کار جمعی و تلاش مدیران و کارکنان می‌توانیم دستور رئیس‌جمهور مبنی بر جذب 50 درصد نیروی بومی در صنعت نفت را محقق سازیم.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس بر لزوم انجام کارهای علمی و تحقیقاتی و برای جذب نیروهای علمی اشاره کرد و گفت: باید راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات استفاده از نیروهای بومی استان را شناسایی و وضعیت خوبی برای اشتغال ایجاد کنیم.

نصوری بر لزوم استفاده از جوانان در پستهای مدیریتی تاکید کرد و افزود: باید با اعتماد به جوانان و توجه بیشتر به آموزش، نیروهای جوان منطقه را برای پرورش نسل آینده صنعت نفت آماده کنیم.

مصوبه جذب 50 درصد نیروی بومی در شرکت‌های نفتی در سفر اول ریاست جمهوری به استان بوشهر تصویب و در سفر دوم نیز پیگیری شد ولی تاکنون این مصوبه به طور کامل اجرا نشده است.