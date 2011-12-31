۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۰۹

زوددویچه گزارش داد:

حکومت آلمان درپی استفاده داخلی از هواپیماهای بدون سرنشین

یک نشریه آلمانی در گزارشی از تصمیمات حکومت آلمان در راستای استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در حریم هوایی کشورش برای مبارزه با مجرمین و بحث هایی که در این زمینه ایجاد شده است خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در گزارشی نوشت: حکومت آلمان عملیات هواپیماهای بدون سرنشین بر فراز این کشور را به منظور مبارزه با جرم و جنایت در دستور کار خود قرار داده است. اما هنوز مشخص نیست که چگونه می خواهد از سوء استفاده تروریستها از چنین عملیاتهایی جلوگیری به عمل آورد.

زوددویچه در ادامه نوشت: حکومت آلمان می خواهد در اوایل سال آینده زمینه های قانونی لازم برای انجام عملیاتهای هواپیماهای بدون سرنشین بر فراز این کشور را فراهم کند. این هواپیماها که تا به حال اکثرا برای اهداف نظامی کاربرد داشتند بنا بر ادعای حکومت این کشور می توانند از جمله برای مبارزه با جنایتکاران، نظارت بر حمل و نقل شهری و یا حمل کالا مورد استفاده قرار گیرند.

به نوشته زوددویچه با دنبال کردن چنین روندی حکومت آلمان می خواهد مبنایی خلق کند که به صورت یکسان بتواند از هواپیماهای بدون سرنشین و با سرنشین در حمل و نقلهای هوایی استفاده کند.

سخنگوی وزارت حمل و نقل آلمان اعلام کرده که هنوز هیچ اجازه ای برای چنین عملیاتهایی صادر نشده است. ابتدا باید برخی مسائل حقوقی و تکنیکی مشخص شود. به عنوان مثال این موضوع مطرح است که این هواپیماهای بدون سرنشین در صورت اختلالات تکنیکی در کجا می توانند فرود اضطراری داشته باشند.

همچنین مسائلی از جمله سوء استفاده از اطلاعات شخصی شهروندان آلمانی در جریان چنین عملیاتهایی مطرح است. وزارت حمل و نقل آلمان اعلام کرده است که حکومت ، اهمیت و حساسیت این موضوع را به خوبی درک می کند.

