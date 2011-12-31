43 نفر برای انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه زنجان ثبت نام کردند

ذکرالله کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در نامنویسی انتخابات نهم مجلس شورای اسلامیدر حوزه انتخاباتی زنجان و طارم، شاهد کاهش 30 درصدی کاندیداها هستیم، چرا که امسال با توجه به قانون جدید محدودیتهایی در رابطه با شرایط داوطلبان نمایندگی اعمال شده است.
وی ادامه داد: در مدت 7 روز زمان قانونی ثبتنام داوطلبان نمایندگی مجلس 37 داوطلب مرد و 6 نفر کاندیدای زن با حضور در ستاد انتخاباتی اقدام به ارائه مدارک لازم و ثبتنام در انتخابات کردند.
کاظمی با اشاره به اینکه 7 نفر از داوطلبان دارای مدرک دکتری هستند افزود: 2 نفر از کاندیداها سابقه حضور در مجلس و 15 نفر سابقه حضور در رقابتهای انتخاباتی دارند.
وی با بیان اینکه جوانترین کاندیدای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخاباتی زنجان 31 سال سن دارد، افزود: مسنترین فرد نیز 56 سال سن دارد. البته انتظار داریم مردم با دقت در انتخاب افراد شرایط را برای توسعه هرچه بیشتر منطقه فراهم کنند.
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