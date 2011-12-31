کابل برگردان در 9مرکز مخابراتی/ اختلال 3روزه در ارتباط تلفنی مشترکان

به گزارش خبرنگار مهر، تداوم عملیات کابل برگردان در تهران که با هدف توسعه مراکز مخابراتی صورت می گیرد، باعث خواهد شد که ارتباط تلفنی مشترکان مراکز مخابرات شهید عرب سرخی، شهید نظری، شهید دستغیب، شهید زارعی، شهدای گمنام، شهید قندی، شهید تندگویان، جماران و شهید اکبری از فردا 11 دی ماه به مدت 3 روز با اختلال روبرو شود.

با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره های 3374 الی 3377 و 3337 الی 3339 در محدوده خیابانهای فدائیان اسلام، دیلمان شمالی، بلوار امام حسین، چهار راه چشمه علی و کمربندی شهرری (اتوبان کریمی) به مدت 72 ساعت اختلال خواهد داشت.

در مرکز مخابرات شهید نظری نیز ارتباط مشترکان با پیش شماره های 7754 الی 7759 در محدوده خیابانهای نورانیان، اجاره دار، تیموری و نامجو و در مرکز مخابرات شهید دستغیب با پیش شماره های 2270 الی 2275 در محدوده تجریش، بازار تجریش، کوچه های امامزاده صالح، صالح نوری، دفتر مقام معظم رهبری (امامزاده صالح)، بازار تجریش، شرکت خدمات زیارتی نورالصالحین شمیران، سازمان اوقاف و امور خیریه (امامزاده صالح) و آستان مقدس امامزاده صالح با اختلال همراه است.

ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید زارعی نیز از فردا یکشنبه به مدت 3 روز و برای پیش شماره های 4410 الی 4414، 4416 و 4417 در محدوده بلوار آلاله، نیلوفر دوم، سرو و نیلوفر با مشکل مواجه می شود و در مرکز مخابرات شهدای گمنام نیز مشترکان با پیش شماره های 7705 الی 7708 و 7736 الی 7738 در محدوده بزرگراه شهید زین الدین، 218 غربی، اردیبهشت و اتوبان شهید باقری به مدت 3 روز اختلال در ارتباط تلفنی را تجربه می کنند.

همچنین در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش شماره های 5580، 5581، 5557، 5515، 5516، 5589 و 5560 الی 5563 در محدوده خیابان شهید مصطفی خمینی، کوچه های درخشنده، سیداسماعیل و رحمانی و در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های 2230 الی 2233، 2250 الی 2253، 2630 و 2631 در محدوده بزرگراه رسالت، شهید اثنی عشری (16 متری دوم جنوبی) و شهید موسوی، ارتباط تلفنی مشترکان با اختلال همراه است.

به گزارش مهر، با اجرای عملیات کابل برگردان، مشترکان مرکز مخابرات جماران با پیش شماره های 2280 الی 2283، 2228، 2229 و 2610 الی 2613 در محدوده خیابانهای فیضیه، شهید امیر حکمت الله امیدوار، بیست و هفتم، سی ام و سی و دوم و مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های 7732 الی 7735، 7739، 7796، 7778، 7779، 7711، 7712 و 7714 در محدوده خیابانهای شهید صابری، 10 متری دوم، محمدی و شهید اسفندانی به مدت 72 ساعت در ارتباط تلفنی خود با اختلال روبرو خواهند بود.