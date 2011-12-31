284 آتش نشان به شهروندان کرجی امداد رسانی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، امداد رسانان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج طی هفته گذشته در 37 عملیات اطفای حریق، 39عملیات امداد و نجات و 18 مورد احتیاط از حریق حضور یافتند و به امدادرسانی پرداختند.

این عملیاتها شامل حریق مسکونی، تجاری، خودرو، ضایعات، سقوط در چاه، برخورد خودرو و محبوس شدن افراد، محبوس شدن انگشت دست توسط انگشتری، محبوس شدن افراد در کابین آسانسور و رویت مار بود که امدادگران در آنها حضور یافتند.



در این حوادث امدادگران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج موفق به نجات جان 22 نفر از همشهریان شدند، یک نفر فوت شد و دو نفر مجروح به مراکز درمانی انتقال یافتند.



در حوادث مذکور 284 نفر از آتش نشانان با استفاده از 108 دستگاه خودروی سبک و سنگین طی مدت زمان 79 ساعت به امدادرسانی به حادثه دیدگان پرداختند.

