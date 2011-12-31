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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۳۲

طی هفت روز گذشته/

284 آتش نشان به شهروندان کرجی امداد رسانی کردند

284 آتش نشان به شهروندان کرجی امداد رسانی کردند

کرج - خبرگزاری مهر: طی هفت روز گذشته 284 آتش نشان به شهروندان کلانشهر کرج امداد رسانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امداد رسانان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج طی هفته گذشته در 37 عملیات اطفای حریق، 39عملیات امداد و نجات و 18 مورد احتیاط از حریق حضور یافتند و به امدادرسانی پرداختند.

این عملیاتها شامل حریق مسکونی، تجاری، خودرو، ضایعات، سقوط در چاه، برخورد خودرو و محبوس شدن افراد، محبوس شدن انگشت دست توسط انگشتری، محبوس شدن افراد در کابین آسانسور و رویت مار بود که امدادگران در آنها حضور یافتند.

در این حوادث امدادگران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج موفق به نجات جان 22 نفر از همشهریان شدند، یک نفر فوت شد و دو نفر مجروح به مراکز درمانی انتقال یافتند.

در حوادث مذکور 284 نفر از آتش نشانان با استفاده از 108 دستگاه خودروی سبک و سنگین طی مدت زمان 79 ساعت به امدادرسانی به حادثه دیدگان پرداختند.
 

کد مطلب 1497696

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