واردات خودروی دست دوم ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر محمد حسین نکویی مهر در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش بررسی روند پیشرفت مصوبات اخیر دولت در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد واردات خودروهای دست دوم به کشور گفت: اگر کسی خودروی دست دوم را به عنوان خودروی نو بفروشد، تخلف و تقلب است.

وی در مورد تغییرات قیمت خودرو اظهارداشت: تغییرات قیمت خودرو باید در کمیته خودرو در سازمان حمایت بررسی شود، قیمت خودرو خودسرانه افزایش پیدا نمی کند و اگر قرار است افزایش قیمت داشته باشیم، با هماهنگی، بررسی هزینه ها و قیمت تمام شده صورت می گیرد.

رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان افزود: اگر چنین تخلفاتی صورت گیرد، سازمانهایی مانند گمرک و استاندارد اقدامات لازم را انجام می دهند، خودرو کالایی نیست که قابلیت قاچاق داشته باشد، اگر مواردی باشد برخورد قانونی می شود ولی به نظر نمی رسد که این مورد شیوع داشته باشد.

وی از جریمه 11 میلیارد تومانی یک شرکت لبنی متخلف خبرداد و گفت: برخی از شرکتهای لبنی تخلفاتی داشته اند و به تعزیرات معرفی شده اند، مانند همین حکم که مراحل قانونی خود را می گذراند، اگر مراحل رسیدگی و قانونی نهایی شود، آن زمان می توان نام شرکت را اعلام کرد.

نکویی مهر در مورد افزایش قیمتها گفت: باید حتما منطق اقتصادی در قیمتها حاکم شود، اگر با افزایش هزینه تولید مواجه هستیم و از سویی خواستار استمرار تولید هستیم، یا باید به کالا یارانه بدهیم و یا اینکه اگر افزایش قیمت منطقی و افزایش هزینه وجود دارد آن را به شکلی لحاظ کرد.

رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان افزود: اینکه روند قیمتها تثبیتی باشد، در کشورما تا به حال این روند توجیهی نداشته ، البته ممکن است که قیمت برخی از کالاها مثل کالاهای کشاورزی کاهش پیدا کند. این فرمول که افزایش قیمتی نداشته باشیم، قابل اجرا نیست.