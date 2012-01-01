پیمان جعفری؛ مجری طرح مجموعه تلویزیونی "بازگشت" به خبرنگار مهر گفت: با انجام 40 درصد از تصویربرداری سریال، اکنون مشغول ضبط بخش‌های خارجی در خیابان هستیم تا پیش از ناآرام شدن هوا این بخش‌ها را به پایان ببریم.

وی افزود: تاکنون در لوکیشن‌هایی چون چاپخانه، خانه نرگس، مطب دکتر و دیگر لوکیشن‌های داخلی بوده‌ایم و تدوین مجموعه نیز توسط خشایار موحدیان آغاز شده است.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: بازگشت مردی به سرزمین مادری. بازگشتی از پی بازیافتن حقیقتی از گذشته. گذشته‌ای پایمال شده که رنگ و بوی تباهی می‌دهد. طرح و توطئه و خیانتی که با خون آغشته شده، اینک با خون شسته خواهد شد...

داریوش فرهنگ، محمد صادقی، بهرام ابراهیمی، ناصر طهماسب، احمد ساعتچیان، زهره حمیدی، شراره دولت آبادی، پریناز ایزدیار، آرمان صورتگر، سارا بهرامی، نیما راد و امید منصور فلاح بازیگران "بازگشت" در 20 قسمت 30 دقیقه‌ای هستند.

عوامل این سریال که با مشارکت شرکت گاز برای شبکه اول ساخته می‌شود، عبارتند از؛ تهیه‌کننده: فاطمه ثمرقندی. مجری طرح: پیمان جعفری. کارگردان: شهرام شاه حسینی. مدیرتصویربرداری: محمد ناصری. طراح صحنه: فرامرز بادرامپور. طراح لباس: غزاله معتمدی. طراح گریم: اعظم بیات. صدابردار: شهرام متولی باشی. مدیر تدارکات: مسعود شرفی کیا.