به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت لیگ دسته یک بسکتبال کشور 16 دی ماه آغاز می شود که در هفته دوازدهم مسابقات هیئت بسکتبال البرز به مصاف فرش چلسی کاشان می رود.

هیئت بسکتبال البرز از ابتدا فصل تا کنون 11 بازی، 9 باخت، 904 گل خورده و 13 امتیاز را در کارنامه خود ثبت کرده است که هم اکنون در جایگاه یازدهم جدول رده بندی گروه B، مسابقات بسکتبال دسته یک کشور قرار دارد.



هیئت بسکتبال استان البرز روز جمعه دوم دی ماه سال جاری نیز در هفته یازدهم و پایانی نیم فصل اول مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال کشور که به میزبانی سنندج برگزار شد بازی را با نتیجه 91 بر 59 واگذار کرد.

آرارات تهران، هیئت بسکتبال کردستان، کاله مازندران، داماش لنگرود، صنایع شاهرود، فرش چلسی کاشان، گروه صنعتی تکماش قزوین، قصر بازی گیلان، لبنیات آلیش گنبد، سرداران شهید آ غربی، هیئت بسکتبال البرز و لبنیات مانیزان کرمانشاه به ترتیب در جایگاه اول تا دوازدهم جدول رده بندی گروه Bمسابقات بسکتبال دسته یک کشور قرار دارند.

البدر بندر کنگ، استقلال زرین قشم، شهید همت شهرضا، راه و ترابری اصفهان، نفت امیدیه، صنعت نفت آبادان، گاز خوزستان، سیم کابل لیان بوشهر، رویای سبز خراسان رضوی و صنعت نفت کرمان ده تیم گروه Aبسکتبال لیگ دسته یک هستند که به ترتیب در جایگاه اول تا دهم قرار دارند.