کتاب "زنان شاهنامه" به قلم نویسندگان همدانی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیباچه این کتاب آمده است: در شاهنامه فردوسی که از آفرینش کیومرث تا حمله اعراب یک فاصله زمانی طولانی را در بر می گیرد و حماسه ایرانی را تشکیل می دهد، حضور زن همچون تاریخ، دچار فراز و نشیب هایی شده است.

همچنین گاه زنان حضوری کمرنگ و کلیشه ای دارند و گاه نقش مادران را ایفا می کنند که فرزند این مادران بخش بزرگی از حماسه ایرانی را قهرمانانه به خود مشغول می کنند.

در ادامه دیباچه این کتاب آمده است: زنان شاهنامه گاهی نقش سیاست مدارانی خبره و آگاه را ایفا می کنند و گاهی زنانی دلفریب و سوداگرند که رشته ای از رویدادهای حماسه را موجب می شوند گاهی هم بزرگ پهلوانانی هستند که لباس رزم می پوشند و مردانه به سان قهرمانی رزمنده از کیان خاک و مرز و بوم و از حقیقت شخصیتی خویش دفاع می کنند و گاه مظلومانه بی هیچ نام و نشان زاینده انسان هایی دلیر و پاک در حماسه هستند.

از میان هزاران هزار مردی که در شاهنامه حضور می یابند و لشگریان هزاران نفری را تشکیل می دهند، نسبت مردان قهرمان به همان نسبت حضور زنان قهرمان و نام آور است.

در حماسه ایرانی برخلاف حماسه یونانی که زنان، چون هلن، بیشتر آتش افروزانی هستند که سبب جنگ های خونین و بیهوده می شوند، زنان برجسته، اغلب سازندگان حوادث و رخدادهای سازنده و انسان ساز در حماسه هستند.

گفتنی است حسین صفی متولد1346 در همدان و کارشناس ادبیات نمایشی و کارشناس ارشد کارگردانی است که هم اکنون به عنوان مدرس تئاتر، نویسنده و کارگردان در همدان فعالیت خود را ادامه می دهد.