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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۴۴

همت خبر داد:

228 سرمایه گذار در شهرکها و نواحی صنعتی فارس قرارداد منعقد کرده اند

228 سرمایه گذار در شهرکها و نواحی صنعتی فارس قرارداد منعقد کرده اند

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس گفت: طی 9 ماه گذشته تعداد 228 سرمایه گذار در شهرکها و نواحی صنعتی برای دریافت زمین با این شرکت قرارداد انعقاد کرده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که 133 نفر بوده از رشد بیش از 70.5 درصدی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی همت تصریح کرد: با انعقاد این قراردادها در 9 ماهه امسال حدود 70 هکتار زمین به سرمایه گذاران واگذار شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون در 50 شهرک و ناحیه صنعتی در استان فارس به صنعتگران و سرمایه گذاران زمین واگذار می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، واگذاری زمین در شهرکهای جدید صنعتی که پایان سال گذشته و نیمه نخست امسال به بهره برداری رسیده اند را از عوامل افزایش تعداد قرارداد و واگذاری زمین اعلام کرد و گفت: علاوه بر آن در این مدت با تسهیل در شرایط واگذاری زمین و حذف بروکراسیهای زائد ، بستر مناسبی برای سهولت در واگذاری زمین به متقاضیان به وجود آمده است.

همت یادآور شد: با احتساب آمار 9 ماهه امسال تاکنون بیش از یک هزار و 320هکتار زمین در قالب سه هزار و 200 قرارداد با صنعتگران و سرمایه گذاران در شهرکها و نواحی صنعتی استان واگذار شده است.

وی با بیان اینکه در شهرکها و نواحی صنعتی استان که در آنها زمین به متقاضیان واگذار می شود زیرساختها شامل آب، برق، گاز، تلفن و همچنین شبکه فاضلاب، جدول گذاری معابر و آسفالت اجرا شده، افزود: باتوجه به سرمایه گذاریهای انجام شده توسط دولت برای توسعه زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی استان، استقرار واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی به لحاظ اقتصادی به صرفه است.

کد مطلب 1497708

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