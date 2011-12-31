228 سرمایه گذار در شهرکها و نواحی صنعتی فارس قرارداد منعقد کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی همت تصریح کرد: با انعقاد این قراردادها در 9 ماهه امسال حدود 70 هکتار زمین به سرمایه گذاران واگذار شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون در 50 شهرک و ناحیه صنعتی در استان فارس به صنعتگران و سرمایه گذاران زمین واگذار می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، واگذاری زمین در شهرکهای جدید صنعتی که پایان سال گذشته و نیمه نخست امسال به بهره برداری رسیده اند را از عوامل افزایش تعداد قرارداد و واگذاری زمین اعلام کرد و گفت: علاوه بر آن در این مدت با تسهیل در شرایط واگذاری زمین و حذف بروکراسیهای زائد ، بستر مناسبی برای سهولت در واگذاری زمین به متقاضیان به وجود آمده است.

همت یادآور شد: با احتساب آمار 9 ماهه امسال تاکنون بیش از یک هزار و 320هکتار زمین در قالب سه هزار و 200 قرارداد با صنعتگران و سرمایه گذاران در شهرکها و نواحی صنعتی استان واگذار شده است.

وی با بیان اینکه در شهرکها و نواحی صنعتی استان که در آنها زمین به متقاضیان واگذار می شود زیرساختها شامل آب، برق، گاز، تلفن و همچنین شبکه فاضلاب، جدول گذاری معابر و آسفالت اجرا شده، افزود: باتوجه به سرمایه گذاریهای انجام شده توسط دولت برای توسعه زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی استان، استقرار واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی به لحاظ اقتصادی به صرفه است.