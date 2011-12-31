به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد توکلی بعد از ظهر شنبه در نشست "جهاد اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم" با بیان این که جهاد اقتصادی مفهومی قرآنی است گفت: دین و معنویت در کارهای اقتصادی نقش مهمی را ایفا میکند؛ کارهای اقتصادی، به عنوان وسیلهای برای قرب الهی است، به همین جهت نمیتوان آن را تنها به هدف تعبیر کرد.
وی جهاد اقتصادی را جهاد فی سبیلالله دانست و تصریح کرد: جهاد در قرآن، دارای مفاهیمی مانند مطلق سعی و تلاش، جنگ نظامی، پشتیبانی مالی جنگ، مبارزه با نفس، مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی، تلاش در امور معیشتی و اقتصادی است.
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، با اشاره به مؤلفههای جهاد اقتصادی، بیان کرد: بنا به آیات قرآن، جهاد را میتوان در تقابل با دشمن، انجام کار برای خدا، نهایت تلاش و کوشش و جهاد در همه ابعاد زندگی دانست.
کارشناس اقتصاد مبانی جهاد اقتصادی را در مفهوم ریشههای پارادیمی آن بیان و عنوان کرد: انسانشناختی دارای اهمیت زیادی در جهاد اقتصادی است؛ انسانشناختی به شناخت هویت، فرجام و هدف از خلقت انسان میپردازد.
وی با تأکید بر این که علوم انسانی باید اسلامی شود، ادامه داد: شناخت هستی اقتصاد، موضوع مهمی است، چرا که علاوه بر دنیای مادی، آخرت نیز در گستره جهان قرار میگیرد؛ در نتیجه، در اقتصاد باید به دنبال امور معنوی مانند نماز، مسائل شرعی کسب و کار و محیط زیست بود تا اقتصادی اسلامی شکل گیرد.
رویکرد اقتصاد اسلامی کسب رزق حلال است
توکلی، با توجه به رویکرد جهاد اقتصادی، بیان کرد: عنوانهایی مانند تقوی و رزق حلال رویکرد اقتصاد اسلامی را تشکیل میدهند، اگر کسب و کار، موجب تعالی و رشد انسان شود، آن تلاش نیز مورد تأیید اسلام قرار میگیرد.
کارشناس اقتصاد، با اشاره به دورنمای پیشرفت در چهارچوب پارادایم جهاد اقتصادی، یادآور شد: توانمندیهای معنوی، فکری، جسمی - روانی و معیشتی از جمله پیشرفتهای جوامع در جهاد اقتصادی است.
وی با تأکید بر این که نباید بینش، فدای دانش شود، اضافه کرد: در راستای پیشرفت اقتصادی، نباید از اموری مانند اخلاق و بینش اسلامی غافل بود، چرا که اقتصاد، تنها در کنار اخلاق میتواند منجر به پویایی جامعه اسلامی شود.
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی جامعه المصطفی(ص) تاکید کرد: اقتصاد، تنها در کنار اخلاق میتواند منجر به پویایی جامعه اسلامی شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد توکلی بعد از ظهر شنبه در نشست "جهاد اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم" با بیان این که جهاد اقتصادی مفهومی قرآنی است گفت: دین و معنویت در کارهای اقتصادی نقش مهمی را ایفا میکند؛ کارهای اقتصادی، به عنوان وسیلهای برای قرب الهی است، به همین جهت نمیتوان آن را تنها به هدف تعبیر کرد.
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