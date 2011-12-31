به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود عسگریان در جلسه هماهنگی بودجه سال 91 شهرداری همدان با تأکید بر تنظیم بودجه سال 91 متناسب با درآمد شهرداری‌ها، افزود: بودجه نویسی زودتر از موعد در شهرداری همدان انجام شده است.

وی اظهار داشت: تعیین راهبردهای بودجه‌ای و سیاست‌های کلانی سازمان‌ها در بودجه نویسی امسال مورد توجه قرار گرفت.

شهرداری‌ها باید بودجه را تا آخر دی ماه به شورای اسلامی ارائه دهند

شهردار همدان با اشاره به اینکه شهرداری‌ها باید بودجه را تا آخر دی ماه به شورای اسلامی ارائه دهند، گفت: در این راستا باید تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در اولویت قرار گیرد.

عسگریان با اشاره به اثرگذاری نظرات و پیشنهادات معتمدین محلات و شورایارها در اجرای پروژه های شهر، افزود: شورایارها باید پروژه‌های مورد نظر خود را معرفی کنند تا در ردیف بودجه لحاظ شود.

معاون برنامه‌ریزی شهردار همدان نیز دراین نشست با اشاره به تدوین بودجه سال 91 توسط برخی سازمان‌های وابسته به شهرداری، افزود: اکثر سازمان‌ها کار مشخص نمودن بودجه را انجام داده‌اند و سایر سازمان‌ها نیز این کار را به زودی انجام خواهند داد.

افزایش 20 درصدی حقوق کارگران در بودجه شهرداری لحاظ شود

سیدحسین معصوم زاده افزود: افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان، افزایش 20 درصدی حقوق کارگران و افزایش 10 درصدی هزینه آب، برق و گاز باید در بودجه پیش‌بینی شود.

معصوم زاده با اشاره به پیش‌بینی اصلاح نرم‌افزار بودجه، عنوان کرد: برخی حوزه‌ها از جمله خدمات شهری و معاونت شهرسازی پژوهش‌هایی را در زمینه‌های مختلف انجام داده‌اند که باید اعتبار لازم آنها در بودجه‌ریزی لحاظ شود.

معاون خدمات شهری شهرداری همدان نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در مورد اصلاح شبکه آبیاری فضای سبز افزود: توسعه فضای سبز با روند مکانیزه کردن سیستم‌های شهری از جمله اقدامات صورت گرفته در این بخش بوده است.

ایجاد بازار پرندگان زینتی در همدان در دست پیگیری است

احمد جعفرپور از ساماندهی سه بازارچه در مناطق یک و دو و چهار شهر همدان خبر داد و گفت: ایجاد بازار پرندگان زینتی در منطقه سه نیز در دست پیگیری است.

معاون شهرسازی شهرداری همدان نیز با اشاره به قرار گرفتن 82 هکتار از مساحت شهری همدان در بافت‌های فرسوده افزود: باید سالانه 10 درصد از بافت‌های فرسوده کاهش یابد.

فرزاد تیموری طراحی بازار با همکاری میراث فرهنگی و ساماندهی سیما و منظر شهری در شش خیابان اصلی همدان را از اولویت‌های مهم معاونت شهرسازی بیان کرد.