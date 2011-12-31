به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته تیم‌های ملی بعدازظهر امروز با حضور کفاشیان، تاج، محمدنبی، علیزاده، معینی، محصص، هاشمیان، احمدی، ترابیان، حسینی، حمیسی، جمالی، رضاعلی و خراطی در دفتر رئیس فدراسیون برگزار شد. براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در این نشست در خصوص مسائل تصویب شده در نشست قبلی و مسائل مربوط به تیم‌های ملی بحث و تبادل نظر شد.

در ابتدای جلسه رضاعلی، رئیس کمیته فوتبال ساحلی از حضور "مارکو اوکتایو" به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی خبر داد و علی کفاشیان تصریح کرد که اکتاویو علاوه بر سرمربیگری تیم ملی فوتبال ساحلی باید در زمینه تدریس مسائل آموزشی این رشته به مربیان ایرانی نیز فعالیت داشته باشد و در کنار وی از مربیان ایرانی هم به عنوان دستیار استفاده شود.

در ادامه جلسه ترابیان در مورد نحوه آماده سازی و دیدارهای تیم ملی فوتسال کشورمان توضیحاتی را ارائه کرد و در نهایت موارد ذیل به تصویب اعضا رسید:

1- حضور تیم ملی فوتسال کشورمان در کرواسی و انجام بازی‌های دوستانه با تیم ملی آن کشور از تاریخ 20/10/90 لغایت 30/10/90

2- برگزاری دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتسال در کشورمان با تیم ملی ازبکستان در بندرعباس از تاریخ 19/12/90 لغایت 22/12/90

در ادامه نشست فریدون معینی، رئیس کمیته جوانان گزارشی از نحوه برنامه ریزی و اقدامات تیم‌های ملی نونهالان، نوجوانان و جوانان ارائه کرد و موارد ذیل در خصوص این تیم‌ها به تصویت اعضا رسید:

1- حضور تیم فوتبال نوجوان ایران در تورنمنت ابوظبی از تاریخ 12/10/90 لغایت 18/10/90 با حضور تیم‌های ایران، ژاپن، امارات و قطر

2- حضور تیم فوتبال جوانان ایران در تورنمنت بین المللی روسیه از تاریخ 29/10/90 لغایت 10/11/90

در پایان جلسه حضور تیم ملی فوتسال بانوان در تورنمنت بین المللی روسیه از تاریخ 15/2/91 لغایت 20/2/91 با حضور تیم‌های اسپانیا، ایران و روسیه مورد تایید قرار گرفت و همچنین حضور تیم ملی فوتبال زیر 13 سال بانوان در فستیوال آسیا در کشور سریلانکا از تاریخ 11/12/90 لغایت 24/12/90 قطعی شد.