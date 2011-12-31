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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۴۱

نشست کمیته تیم‌های ملی برگزار شد/"اوکتاویو" سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی

نشست کمیته تیم‌های ملی برگزار شد/"اوکتاویو" سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی

نشست کمیته تیم‌های ملی درحالی امروز شنبه برگزار شد که در این نشست ضمن تصویب برنامه‌های آماده سازی تیم‌های فوتبال نوجوانان و جوانان فوتبال ایران از سوی رئیس کمیته فوتبال ساحلی "مارکو اوکتایو" به عنوان سرمربی این تیم معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته تیم‌های ملی بعدازظهر امروز با حضور کفاشیان، تاج، محمدنبی، علیزاده، معینی، محصص، هاشمیان، احمدی، ترابیان، حسینی، حمیسی، جمالی، رضاعلی و خراطی در دفتر رئیس فدراسیون برگزار شد. براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در این نشست در خصوص مسائل تصویب شده در نشست قبلی و مسائل مربوط به تیم‌های ملی بحث و تبادل نظر شد.

در ابتدای جلسه رضاعلی، رئیس کمیته فوتبال ساحلی از حضور "مارکو اوکتایو" به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی خبر داد و علی کفاشیان تصریح کرد که اکتاویو علاوه بر سرمربیگری تیم ملی فوتبال ساحلی باید در زمینه تدریس مسائل آموزشی این رشته به مربیان ایرانی نیز فعالیت داشته باشد و در کنار وی از مربیان ایرانی هم به عنوان دستیار استفاده شود.

در ادامه جلسه ترابیان در مورد نحوه آماده سازی و دیدارهای تیم ملی فوتسال کشورمان توضیحاتی را ارائه کرد و در نهایت موارد ذیل به تصویب اعضا رسید:
1- حضور تیم ملی فوتسال کشورمان در کرواسی و انجام بازی‌های دوستانه با تیم ملی آن کشور از تاریخ 20/10/90 لغایت 30/10/90
2- برگزاری دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتسال در کشورمان با تیم ملی ازبکستان در بندرعباس از تاریخ 19/12/90 لغایت 22/12/90

در ادامه نشست فریدون معینی، رئیس کمیته جوانان گزارشی از نحوه برنامه ریزی و اقدامات تیم‌های ملی نونهالان، نوجوانان و جوانان ارائه کرد و موارد ذیل در خصوص این تیم‌ها به تصویت اعضا رسید:

1-  حضور تیم فوتبال نوجوان ایران در تورنمنت ابوظبی از تاریخ 12/10/90 لغایت 18/10/90 با حضور تیم‌های ایران، ژاپن، امارات و قطر
2- حضور تیم فوتبال جوانان ایران در تورنمنت بین المللی روسیه از تاریخ 29/10/90 لغایت 10/11/90

در پایان جلسه حضور تیم ملی فوتسال بانوان در تورنمنت بین المللی روسیه از تاریخ 15/2/91 لغایت 20/2/91 با حضور تیم‌های اسپانیا، ایران و روسیه مورد تایید قرار گرفت و همچنین حضور تیم ملی فوتبال زیر 13 سال بانوان در فستیوال آسیا در کشور سریلانکا از تاریخ 11/12/90 لغایت 24/12/90 قطعی شد.

کد مطلب 1497714

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