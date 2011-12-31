تحول جدید درانتفاضه علیه آل سعود/مخالفان به اعتراضات اینترنتی روی می آورند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، جمعیت توسعه و تغییر مخالف رژیم آل سعود با صدور بیانیه ای خواستار روی آوردن به اعتراضات اینترنتی شد.

در این بیانیه آمده است : با توجه به اینکه بسیاری از روشنفکران، زنان، کودکان و دیگر اقشار از بیم اقدامات نیروهای امنیتی سعودی در تحصنها و تظاهرات شرکت نمی کنند آنها می توانند در اعتراضات اینترنتی هفتگی، خواسته های خود را مطرح کنند.

بیانیه فوق تصریح کرد: شرکت می توانند دوشنبه شب در ساعت بیست به وقت عربستان در اعتراضات اینترنتی به مدت یک ساعت مشارکت داشته باشند.

در این بیانیه همچنین آمده است : ما می دانیم که مردم عربستان برای انجام تغییرات در کشور عزم جدی دارند بنابراین، چنین روشی را ایجاد کردیم تا اقشار گسترده مردم بتوانند در تظاهرات شرکت کنند.

از سوی دیگر "شیخ عبدالکریم الحبیل" از روحانیون عربستانی در مراسم چهلم شهادت چهار شهید قطیف از خواسته های مردم عربستان حمایت کرد.

این روحانی عربستانی با اشاره به اینکه حق آزادی و کرامت در تمام ادیان آسمانی ذکر شده است از مسئولان سعودی خواست به درخواستهای مردمی به ویژه در زمینه آزادی زندانیان سیاسی توجه کنند.

وی اظهار داشت : خواسته های مردم قطیف به نفع کشور و در راستای ریشه کنی تبعیض طایفه ای و فراهم آوردن زندگی برابر برای همه مردم است و مردم از خواسته های خود دست نمی کشند.