10 عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی به رتبه دانشیاری ارتقا یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز سبحانی عصر شنبه در دیدار با اساتید دانشگاه محقق اردبیلی اظهار داشت: این تعداد از سوی هیئت ممیزه دانشگاه های شمالغرب کشور که در دانشگاه ارومیه مستقر است، از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافته اند.

وی اضافه کرد: با توجه به پتانسیل موجود در این دانشگاه، در آینده ای نزدیک تعداد بیشتری از اعضای هیئت علمی دانشگاه به مراتب بالاتر ارتقا خواهند یافت.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی این اساتید در گروه ها تحصیلی گیاه پزشکی، مهندسی مکانیک، زیست شناسی، شیمی، زراعت و اصلاح نباتات و... به ارتقا رتبه دست یافته اند.

وی افزود: جبرائیل رزمجو، مصطفی رحیمی، بهروز میرزائی، صابر زهری، طاهر علیزاده، رئوف سیدشریفی، رسول اصغری زکریا، علی اصغری، حمیدرضا محمددوست و محمد صدقی از جمله این اساتید هستند.

سبحانی یادآور شد: تلاش برای ارتقا مرتبه علمی و تشویق مربیان برای ادامه تحصیل، ایجاد رشته با لحاظ شرایط آن اعم از نیروی انسانی، فضا، تجهیزات و... در این دانشگاه ضروری است.

وی تعداد رشته های سال تحصیلی 89 – 90 را بیش از 102 مورد عنوان کرد و بیان داشت: تعداد اعضا هیئت علمی این دانشگاه طی 10 سال آینده به 600 نفر افزایش خواهد یافت.

این مسئول آموزشی با اشاره به برنامه ریزی برای جذب 160 هیئت علمی در این دانشگاه عنوان کرد: با ساماندهی و تسریع فرایند رسیدگی به پرونده‌های بورسیه‌ ها، 150 عضو هیئت علمی دیگر نیز به مجموعه‌ نیروی انسانی دانشگاه و دانشکده ها اضافه خواهد شد.