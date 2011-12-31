سه خبر کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، داور جوان همدان از فردا در مسابقات بین المللی تنیس قطر قضاوت می کند.

سید عادل برقعی از فردا و به مدت یک هفته نخستین دوره مسابقات حرفه ای تنیس مردان جهان در سال 2012 قضاوت خواهد داشت.

در این رقابت ها تنیس بازان مطرح جهان از جمله رافائل نادال و راجل فدور حضور دارند.

برقعی که دارای نشان برنز داوری بین المللی است به دعوت فدراسیون جهانی تنیس ITF و فدراسیون تنیس قطر QTF این تورنومنت مهم را قضاوت می کند.

شکست تیم والیبال فردوسی همدان مقابل هیئت کرمان

تیم فردوسی همدان در هفته اول دور برگشت رقابت های لیگ برتر والیبال بانوان مقابل هیئت کرمان شکست خورد.

در این دیدار تیم کرمان در سه گیم اول، دوم و پنجم به ترتیب با نتایج 25 بر 17، 25 بر 21 و 17 بر 15 مقابل تیم فردوسی همدان پیروز شد و تیم همدان نیز در دو گیم سوم و چهارم به ترتیب با نتایج 25 بر 18 و 25 بر 20 از تیم کرمان امتیاز گرفت.

تیم والیبال بانوان فردوسی همدان هم چنان در قعر جدول رده بندی این رقابت ها قرار دارد.

اعزام تیم هندبال همدان به مسابقات لیگ برتر کشور

تیم هندبال استان برای شرکت در مسابقات لیگ برتر کشور اعزام شد .

تیم هندبال استان برای شرکت در مسابقات لیگ برتر از امروز به مدت پنج روز در رده سنی بزرگسالان در شهر کرمانشاه حاضر می شود

این تیم 14 نفره به مربیگری حمید کرم بیگی و سرپرستی سهم الدین حمیدی در این مسابقات حاضر می شود