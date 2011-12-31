اختتامیه جشنواره شعر دفاع مقدس اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ذکی الله خوشبخت بعد از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی جشنواره شعر دفاع مقدس استان، اظهار کرد: بیش از 300 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که یک جهارم این آثار به بخش نهایی جشنواره راه یافته اند.

به گفته وی آثار ارسالی در بخشهای مختلف از جمله شعر دفاع مقدس، مقاومت ملل و بیداری اسلامی، شعر عاشورایی و شعر کودک و نوجوان با موضوع دفاع مقدس از نظر کمی نسبت بیش از جشنواره گذشته عنوان کرد.

خوشبخت استقبال شاعران و نویسندگان را سبب جاودانگی فرهنگ ایثار و شکوفایی ادبیات دفاع مقدس دانست و تصریح کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی بستر لازم را برای شناسایی فعالان عرصه نشر فرهنگ دفاع مقدس و زمینه شکوفایی استعدادهای نهفته آنان فراهم می کند.

مهلت ارسال آثار به جشنواره خاطره نویسی تمدید شد



مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان اردبیل همچنین از تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس با عنوان روایت حماسه تا 30 دی ماه سال جاری خبر داد.

به گفته این مسئول مراسم اختتامیه کنگره شعر دفاع مقدس ساعت 18 روز دوشنبه این هفته در سالن ولایت اردبیل با حضور شاعران و خانواده شهدا و مسئولان استان برگزار می شود.