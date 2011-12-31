طرح برخورد با مسافربرهای شخصی اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله غلام پور در تشریح این طرح اظهارداشت: برابر آئین نامه جرایم تخلفات رانندگی با مسافر برهای شخصی که در سطح شهر اقدام به حمل مسافر کنند با هماهنگی پلیس راهور شهرستان بیرجند برخورد جدی صورت خواهد گرفت و 30 هزار تومان جریمه خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه دوستگاه خودروی بازرسی سازمان تاکسیرانی با مامور راهنمایی و رانندگی در حال گشت زنی در نقاط مختلف سطح شهر خواهند بود، بیان کرد: هدف از این اقدام حذف مسافر برهای شخصی در جهت حمایت از حقوق تاکسیرانان است.

وی با بیان اینکه هر گونه جابجایی مسافر با تاکسی تحت نظارت سازمان تاکسیرانی باید انجام شود، تصریح کرد: آژانس ها نیز با توجه به اینکه مبدا و مقصد آنها مشخص است نباید از مسیر برگشت، مسافر سوار و یا پیاده کنند.

سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی بیرجند از شهروندان خواست در جهت جلوگیری از سوء استفاده برخی از مسافربرهای شخصی از ناوگان تاکسیرانی در جهت امنیت و رفاه بیشتر استفاده کنند.