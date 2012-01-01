شناسایی 50 ژن جدید عقب ماندگی ذهنی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین نجم آبادی این تحقیق منحصر به فرد از چنان اهمیتی برخوردار است که نتایج آن اخیرا به صورت مقاله علمی تحقیقاتی در معتبرترین نشریه علمی جهان به نام Nature به چاپ رسیده است.

وی با بیان اینکه عقب ماندگی ذهنی 2 تا 3 درصد کل معلولیتهای جهان را در بر می گیرد، افزود: مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال 2004 با شروع این طرح تحقیقاتی و با همکاری بیش از 20 محقق ایرانی و همکاری با مرکز تحقیقاتی در آلمان به کشف 50 ژن جدید موثر در بروز بیماری ژنتیکی عقب افتادگی ذهنی دست یافت.

پرفسور نجم آبادی ادامه داد: درشناسایی این 50 ژن روش منحصر به فردی به کار رفته که در نوع خود بی نظیر است.