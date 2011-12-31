55 هزار واحد مسکن مهر در استان قزوین آماده واگذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در سفر یک روزه به استان قزوین عصر شنبه در بازدید از پروژه مسکن مهر شهرک مهرگان در شهر محمدیه قزوین اظهار داشت: از مجموع 55 هزار واحد مسکن مهر در دست احداث تعداد 12 هزار واحد مسکونی در مناطق روستایی و 43 هزار واحد مسکونی در مناطق شهری و بافت فرسوده استان قزوین احداث می شود.

نیکزاد تعداد واحدهای مسکن مهر آماده واگذاری در استان را بیش از یک هزار واحد اعلام کرد و افزود: امیدواریم در سفر هیئت دولت و یا معاون اول رئیس جمهور این واحدها افتتاح شده و به متقاضیان فاقد مسکن واگذار شود.

وزیر راه و شهرسازی از وضعیت ساخت شهرک مهرگان اظهار رضایت و تصریح کرد: شهرک مهرگان الگوی مناسب اجرای طرح مسکن مهر در استان است و تاسیسات زیربنایی پیش بینی شده برای آن از جمله سیستم دفع فاضلاب، احداث پل روگذر این شهرک بر روی آزاد راه قزوین، کرج از کارهای بزرگ انجام شده است.

فروش 40 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت

نیکزاد با اشاره به هزینه شدن بیش از650 میلیارد ریال اعتبار در اجرای کارهای زیربنایی شهرک مهرگان قزوین بیان کرد: برای تامین بخشی از کسری بودجه این طرح با فروش اوراق مشارکت روند اجرای طرح تسریع می شود.

به گفته نیکزاد با فروش بیش از 40 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت از 17 دیماه کسری بودجه ساخت مسکن در شهرک مهرگان قزوین تامین می شود و برای سال آیِنده نیز از اعتبارات دولتی که رقم قابل توجهی است استفاده خواهد شد.