ساختمان پایانه مرزی ماهیرود افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رشید در مراسم افتتاح این پروژه عمرانی گفت: امروز مرزها به عنوان یک فرصت برای نظام محسوب می شوند و خراسان جنوبی با داشتن 450 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارای مزیت های خوبی در این زمینه است.

وی به مسیر ترانزیتی ماهیرود به استان فراه افغانستان اشاره کرد و افزود: مسیر مواصلاتی مذکور تا گذر مرزی ماهیرود، آسفالت شده و از مرز ماهیرود تا فراه افغانستان نیز تمامی زیرساختها فراهم شده و هیچ گونه مشکل اعتباری در این زمینه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از این محور 500 کیلومتر مسیر ترانزیتی در کشور به افغانستان کوتاه تر خواهد شد، تصریح کرد: مطابق با نظرات مراجع امنیتی، خراسان جنوبی امن ترین استان کشور است و باداشتن 94 هزار کیلومتر مربع مساحت از امنیت پایداری برخوردار است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: با توجه به وضعیت خاص و استراتژیک استان، خراسان جنوبی می تواند به عنوان یک منطقه آزاد تجاری معرفی شده و مورد توجه قرار گیرد.

رشید وجود معاون غنی در جنوب استان را از دیگر ظرفیت های خراسان جنوبی دانست و بیان کرد: با فراهم شدن زیرساخت های لازم، خراسان جنوبی می تواند به یکی از مراکز مهم معدنی در کشور تبدیل شود.

وی بازار افغانستان را فرصتی مناسب برای توسعه اقتصاد و اشتغال استان دانست و یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل احترام به کشورهای همسایه با رویکرد توسعه مبادلات اقتصادی به دنبال توسعه همکاری های دوجانبه است و این علاقه مندی می تواند موجب توسعه مبادلات اقتصادی با کشور دوست و همسایه، افغانستان شود.

استاندارخراسان جنوبی رویکرد اصلی دولت را توجه به مناطق محروم وکمتر توسعه یافته دانست و افزود: امید است گمرکات کشور نیز توسعه گمرک در خراسان جنوبی را همچون دولت به طور ویژه مورد توجه قرار دهد و در توسعه ترانزیت کالا،انبارهای تجاری، تجهیزات، و تکمیل چارت سازمانی به این استان کمک های ویژه ای نماید.

وی پایین بودن میزان درآمد سرانه خانوارهای استان نسبت به میانگین کشوری، نوپابودن استان، پایین بودن میزان منابع نسبت به مصارف در بانک های استان و نبود جاذبه لازم برای سرمایه گذاری را از دیگر مشکلات موجود در استان عنوان کرد.

رشید یادآور شد: امید است در آینده ای نزدیک شاهد مرتفع شدن مشکلات استان در حوزه گمرک باشیم چرا که علاوه بر ایجاد اشتغال موجب رشد توسعه اقتصادی استان نیز خواهد بود.

ساختمان مرزی ماهیرود در شهرستان سربیشه با 300 متر مربع زیربنا و با اعتباری بالغ بر 180 میلیون تومان مورد بهره برداری قرار گرفت که دارای بخش های مختلفی از جمله واحد ارزیابی، احراز هویت، صدور پروانه و ... است.

ساختمان اداری بازارچه مرزی ماهیرود نیز در زمینی با 850 متر مربع زیر بنا و 350 میلیون تومان اعتبار توسط استاندارخراسان جنوبی کلنگ زنی شد.

در پایان این مراسم تفاهم نامه ای بین استانداری خراسان جنوبی و سازمان گمرکات کشور به امضای استاندار خراسان جنوبی و رئیس کل گمرکات کشور در زمینه توسعه ترانزیت کالا، ساخت واحدهای مسکونی، حل مشکلات پایانه بار، مجوز صادرات دام زنده به استان و... رسید.