نمای سینما فلسطین همدان مرمت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شوقیان گفت: در ادامه بازسازی سینما فلسطین همدان بخشی از بنای تاریخی میدان امام (ره) همدان که در نمای این سینماست بازسازی میشود.

شوقیان از همکاری حوزه هنری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان، در اجرای این طرح خبر داد و گفت: بازسازی این بنا از ابتدای دی ماه آغاز شده و نوسازی ستونها، دیوارها و تعویض هفت پنجره چوبی به شکلی متناسب با دیگر بخشهای قدیمی میدان را شامل میشود.

وی افزود: در حال حاضر بازسازی سینما فلسطین سرعت بیشتری به خود گرفته و بعد از انجام مقاوم سازی و کارهای زیر بنایی هم اکنون در مرحله دکوراسیون سالنهای نمایش 1 و 2 و نصب سیستمهای ایمنی، تهویه، گرمایش و سرمایش قرار دارد.

شوقیان ادامه داد: انجام آخرین مرحله بازسازی این پروژه نیازمند 400 میلیون تومان اعتبار است تا نصب دکور و تجهیزات آن انجام شود.

وی با بیان اینکه در استان همدان به دلیل کمبود سالن سینما، ترافیک فیلم بالاست، گفت: با تکمیل بهسازی سینما فلسطین، دو سالن مجهز به صدای دالبی هریک با ظرفیت 200 نفر به ظرفیت سینماهای همدان افزوده می شود.

شوقیان افزود: با تحقق این امر امکان پخش پنج فیلم همزمان با تهران در سینماهای حوزه هنری همدان شامل قدس 1 و2، فلسطین 1و2 و بهمن ملایر فراهم می شود.