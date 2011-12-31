به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری عصر شنبه درهمایش بزرگ آب و آئینه اظهار داشت: اسلام در حوزه‌های بانکداری واقتصادی دارای شاخصهای بسیار دقیقی است واگر بتوانیم بانکداری در جمهوری اسلامی ایران را در سه عرصه مدیریت، برنامه‌ریزی، نظارت و سپس باز تولید پروژهای نوین و فوق‌روز بانکداری تنظیم کنیم قطعا درعرصه اقتصادی تاثیری شگرف گذارده‌ایم.

وی افزود: تاریخ بانکداری درجهان از همان ابتدا بر مبنای بهره‌وری از نقدینگی برای صاحبان ثروت وقدرت بنا نهاده شده وانقلاب ایران اسلامی آمده که بانکداری و سیستم بانکداری را به جایگاه واقعی خود رسانده و نقش صحیح اقتصادی خود در فضای اقتصادی ایران وجهان نشان دهد.

امام جمعه بوشهر با تاکید بر لزوم اجرای بانکداری اسلامی یادآورشد: درعرصه بانکداری درایران نیازمند یک تحول دانش بنیان و ولایی هستیم زیرا سیستم بانکداری ما هم در حوزه اجرا دچار مشکل است وهم در برنامه‌ریزی، مدیریت، نظارت و باز تولید پروژه‌های نوین درعرصه بانکداری دچارمشکل است.

آیت الله صفایی با تقدیر از تلاشهای موسسه مالی واعتباری مهردرعرصه بانکداری اسلامی، تصریح کرد: موسسه مهر می‌تواند یکی از نمونه‌های مناسب برای تحول دانش بنیان وولایی در حوزه بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران برای گشودن افقی جدید بانکداری در کشور وسرزمینهای اسلامی باشد.

مدیرکل موسسه مالی واعتباری مهر استان بوشهر نیز با بیان ویژگیهای بانکداری اسلامی گفت: بانکداری اسلامی مبتنی بر اصل مشارکت در سود و زیان است و از طریق رابطه حقوقی وکیل - موکل بیان می‌شود اما در بانکداری ربوی اساساٌ مبتنی بر بهره است و رابطه حقوقی دائن –مدیون می‌باشد و اولین هدف بانکداری اسلامی در نظام اقتصادی تامین عدالت است و پرداخت سود قطعی توسط موسسه بر مبنای همین اصل است.

عبدالرضا شاکر افزود: همایش آب و آئینه یعنی خلوص و پاکی و شفافیت ضمن اینکه شفافیت عملکرد یکی از گام‌های مهم در بانکداری اسلامی است که موسسه مهر با پرداخت سود قطعی مربوط به سال‌های 86 ، 87 و 88 شفافیت عملکرد خود را اثبات کرده و بر همین اساس مبلغ 21 میلیارد ریال سود قطعی سال های 86-87 و 88 به حساب سپرده‌گذاران موسسه مالی و اعتباری مهر استان بوشهر واریز شده است.

در پایان این مراسم از تعدادی از مشتریان نمونه بانک مهر در استان بوشهر تقدیر شد.