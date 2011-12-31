عوامل مجموعه تلویزیونی مختارنامه تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم تقدیر عصر امروز دهم دی ماه در سالن خورشید مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد.

در این مراسم عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مخبردزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارگردان، تهیه کننده و دیگر هنرمندان حضور داشتند.

در این مراسم رئیس سازمان صدا و سیما مجموعه تلویزیونی مختارنامه را یکی از آثار فاخر تلویزیون برشمرد و گفت: این اثر پیام های بسیاری برای مخاطبان داشت.

همچنین داود میرباقری و دیگر هنرمندان نیز در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداختند که مشروح آن متعاقبا منتشر خواهد شد.