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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۲۳

عوامل مجموعه تلویزیونی مختارنامه تقدیر شدند

عوامل مجموعه تلویزیونی مختارنامه تقدیر شدند

هنرمندان و عوامل مجموعه تلویزیونی مختارنامه با حضور رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... در سالن خورشید تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم تقدیر عصر امروز دهم دی ماه در سالن خورشید مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد.

در این مراسم عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مخبردزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارگردان، تهیه کننده و دیگر هنرمندان حضور داشتند.

در این مراسم رئیس سازمان صدا و سیما مجموعه تلویزیونی مختارنامه را یکی از آثار فاخر تلویزیون برشمرد و گفت: این اثر پیام های بسیاری برای مخاطبان داشت.

همچنین داود میرباقری و دیگر هنرمندان نیز در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداختند که مشروح آن متعاقبا منتشر خواهد شد.

کد مطلب 1497731

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