نگرانی آلمان و آمریکا از بازرسی موسسات غربی توسط دولت مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس اشپیگل" در مطلبی نوشت : ادارات مصری دفاتر انستیتوها و سازمانهای غربی در قاهره را مورد بررسی و تفتیش قرار داده اند که موسسه "کونراد ادنایر" آلمان یکی از آنهاست. آلمان و وزارت امور خارجه آمریکا این اقدام ادارات مصری را محکوم کرده اند.

تاگس اشپیگل در ادامه نوشت : بررسی دفاتر 17 سازمان حقوق بشر و انستیتوی خارجی در قاهره واکنشهای سرسختانه و شدیدی را از طرف برلین و واشنگتن به دنبال داشته است. وزارت امور خارجه آلمان اعتراض خود را به این اقدام ادارات مصری وارد کرده و خواهان شفاف سازی درباره چنین اقداماتی شده است.

"دیرک نیبل"، وزیر توسعه آلمان نیز این اقدام ادارات مصری را محکوم کرده است.وی روز گذشته اعلام کرد که اقدام اخیر ادارات مصری در راستای بازرسی از سازمانهای غربی واقع در این کشور نگران کننده است.

"نیبل" همچنین اعلام کرده است که امکان فعالیت موسسات سیاسی در خارج برای ما به عنوان معیار اساسی برای آزادی تلقی می شود. من از مقامات مصری درخواست می کنم که هر چه سریعتر موانع موجود برای فعالیت این موسسات را از بین ببرند و درباره چنین اقدامی روشنگری کنند.

وزارت امور خارجه آمریکا هم شدیدا در این باره ابراز نگرانی کرده است و از حکومت مصر درخواست کرده است که دست از آزار و اذیت سازمانهای غیر حکومتی و خارجی بردارند.

به گزارش رسانه های مصر، دادستان این کشور با کمک پلیس به دنبال مدارکی بودند تا مشخص کنند که آِیا این سازمانهای خارجی در کشور مصر بدون مجوز و بدون اجازه ادرات مصری کار و از کشورهای خارجی پول و حمایت دریافت می کنند.

ماه گذشته نیز وزارت دادگستری مصر اعلام کرد که گروههای حقوق بشر فراوانی پس از سقوط رژیم مبارک به صورت غیر قانونی در مصر فعالیت داشته و از کشورهای خارجی حمایتهای مالی می شدند.

موسسه "کورناد ادنایر" سالهاست که در کشور مصر فعالیت دارد و حکومت آلمان درباره بازرسی های ادارات مصری از این سازمان آلمانی به شدت ابراز نگرانی کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده است که ما بر این باور نیستیم که چنین اقداماتی از طرف حکومت مصر قابل توجیه باشد. در بین سازمانهای خارجی که از طرف ادارات دولتی در مصر مورد بازرسی قرار گرفته اند دو سازمان که مورد حمایت آمریکا قرار دارد نیز وجود دارد.

