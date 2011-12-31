تاثیر موزون عرفانی در شکوفایی ادبی و هنری در ارومیه بررسی شد

علیرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این کارگاه با حضور هنرمندان، اساتید دانشگاه و دانشجویان برگزار و عرفان در شعر شاعران ایرانی از جمله حافظ و مولانا و ویژگیهای عرفان راستین در مقابل اصول عرفانی فرعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه بیان داشت: در این کارگاه نمونه ای از موسیقی عرفانی عاشیقی با صدای عاشیق نبات علی علیزاده در مقامهای دیوان و تجنیس با شعرهایی از فقیر مسکین و پور آذر اجرا شد.

بخش مجازی شبکه اجتماعی دفاع مقدس رونمایی شد

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود از افتتاح بخش مجازی شبکه اجتماعی دفاع مقدس به مناسبت سالروز حماسه 9 دی ماه 88 خبر داد و اظهار داشت: در این سایت اینترنتی آثار خلق شده در تمامی رشته های هنری از جمله، ادبیات، هنرهای تجسمی، موسیقی، تئاتر و هنرهای تصویری با موضوع دفاع مقدس ارائه شده است.

به گفته نوروزی ارتباط رزمندگان دوران هشت سال جنگ تحمیلی با یکدیگر، ارائه آثار فاخر و ارزشمند در این زمینه، ترویج روحیه ایثار و شهادت و آشنایی عموم، بخصوص نسل جوان با بخشهای مختلف دفاع مقدس از اهداف راه اندازی این شبکه است.