9دی یک روز با دو حماسه برای مردم مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مشهد در پاسخ به ندای امام خمینی(ره) زودتر از خیلی از شهرهای ایران وارد عرصه مبارزه با شاه شدند.

شهیدان به خون خفته انقلاب اسلامی در شهر امام رضا(ع) از مهدیزاده تا بهارلو و حنایی، حمله به بخش اطفال بیمارستان امام رضا(ع) و ورود چکمه پوشان مزدور پهلوی به حرم مطهر امام هشتم شیعیان از رخدادهای تلخی است که از نیمه دوم سال 57 در مشهد اتفاق افتاد و یکی پس از دیگری به برگ زرینی در دفاع از حریم ولایت تبدیل شد.

آن روز غرور انگیز

اصغر رستگاری از مبارزان قدیمی مشهد می گوید: مردم این شهر در لبیک به فرمان امام خمینی، با برپایی راهپیمایی های میلیونی و تبعیت از فرامین مرجعیت و روحانیت،.پشت حکومت وابسته پهلوی را شکستند.

وی می افزاید: حادثه 9 دی یکی از راهپیمایی بزرگ مشهد بود که به استانداری منتهی شد، در این روز که علمای بزرگ و به ویژه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در صفوف مقدم مردم قرار داشتند، انقلابیون بدون توجه به صف آرایی تانک ها و ادورات زرهی ارتش، وارد خیابان بهار "انقلاب اسلامی" شدند و در مقابل استانداری تجمع کردند.

رستگاری می افزاید: در این محل، گروهی با نزدیک شدن به تانک ها، با سربازان گفتگو و به آنها گل هدیه دادند.

وی می گوید: در میان شعارهای ارتش برادر ماست، صدای شلیک گلوله به گوش رسید و گروهی از مردم در معرض آماج این رفتار خشن نظامیان وابسته قرار گرفتند.

فاطمه رحمتی نیز که در روزهای حادثه حضور داشته است، تصریح می کند: در این روز سرهنگ کلالی از مزدوران رژیم شاه دستور یورش به بانوان در صحن و انقلاب را صادر و خودش نیز با خودرو زرهی به صفوف زنان و دختران که در حاشیه خیابان بهار ایستاده بودند، وارد و تعدادی را شهید و مجروح کرد.

وی روز 9 دی را روز فروپاشی قدرت پوشان رژیم در مشهد می داند و می گوید: این روز بزرگ مقدمه ای شد تا شمارش معکوس برای فتح همه سنگرها در مشهد آغاز شود و عملا مدیران حکومتی احساس ضعف و زبونی کنند.

یکشنبه سیاه

نهم دی 57 روز شنبه بود، مردم زخم خورده از اقدامات نابخردانه رژیم و بی توجه به تهدیدهای اویسی از تهران خشم خود را نسبت به فرومایگان جبهه باطل نشان می دادند.

هنوز سپیده دم یکشنبه پدیدار نشده بود که مردان و زنان غیور مشهدی در چهارراه شهدا میعادگاه همیشگی انقلابیون تجمع کردند.

رضا محمدی از فرهنگیان مشهدی می گوید: در این روز عزم مردم تصرف ساختمان نیروی پایداری بود.

وی می افزاید: این ساختمان که در چهارراه شهدا قرار داشت، محل استقرار عوامل نظامی شاه بود، عوامل رژیم که متوجه این نقشه شده بودند دست به تیراندازی زدند، روز یکشنبه سیاه در مشهد با شهیدان فراوانی که در سنگفرش خیابان آرام گرفته بودند، مجروحان که صف اول جانبازان انقلاب اسلامی را تشکیل دادند و پدران و مادران داغدیده ای که در سردخانه بیمارستان ها دنبال یوسف گمگشته خود بودند پایگاه یافت.

اما در پی آن سروی به عظمت انقلاب اسلامی قد کشید و بزرگ شد و شاخ و برگ یافت و ثمر داد و سرانجام آتش شد و با مشعلی به نام بیداری اسلامی همه منطقه آفریقا و خاورمیانه را روشن کرد.

تکرار حماسه

بر اساس منطق تا ظلم هست باید کربلا باشد و شهید باشد و حضور تداوم داشته باشد، مردم بیدار دل مشهد در سه دهه گذشته با توانی وصف ناپذیر همدلی با انقلاب اسلامی و تبعیت از رهبری را با عزت و شکوه به نمایش گذاشتند و در آن فتنه پیچیده احساس تکلیف کردند تا 9 دی را در قواره ای بزرگ تر و در مساحتی به وسعت ایران به حماسه ای تازه تبدیل کنند.

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گزارش: محمد ابراهیمی