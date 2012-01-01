به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که آرام آرام به پایان سال نزدیک می شویم از سوی فدراسیون کاراته زمان و شرایط مسابقات قهرمانی آزاد رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و امیدهای کشور اعلام شد و کاراته‌کاهای قمی نیز به این مسابقات اعزام می شوند.



بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، فدراسیون کاراته تصمیم گرفته است تا مسابقات قهرمانی آزاد کشور در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و امیدها هر دو بخش دختران و پسران را به میزبانی هیئت‌های کاراته دو استان مرکزی و آذربایجان شرقی برگزار کند.



بدین ترتیب این مسابقات در رشته کومیته انفرادی برگزار می‌شود و طی آن شرکت‌کنندگان باید دارای رده سنی (14 و 15 سال) در بخش نوجوانان، (16 و 17 سال) در بخش جوانان و امیدها (زیر 21 سال) و دارای کمربند قهوه‌ای و مشکی باشند.



همچنین مسابقات قهرمانی کشور در حالی برنامه ریز شده است که تعداد نفرات اعزامی از استان‌ها آزاد در نظر گرفته شده و هیئت‌های کاراته هر استان می‌توانند بدون محدودیت، کاراته کاها و ورزشکاران واجد شرایط خود را به مسابقات اعزام کنند.



البته هیئت‌های کاراته استان‌ها باید فقط کاراته‌کاهای استان خود را به مسابقات اعزام کنند و به هیچ عنوان مجاز به استفاده و اعزام کاراته‌کاهای استان‌های دیگر به همراه تیم خود به مسابقات نخواهند بود، ضمن اینکه همچنین وزن ‎کشی شرکت‌کنندگان در استان به عهده هیئت کاراته استان متبوع خواهد بود و حداکثر ارفاق وزن نیز یک کیلوگرم در نظر گرفته شده است.



این در حالی است که اعضای تیم‌های ملی نوجوانان، جوانان و امید در سال 90 که در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان شرکت کرده بودند در صورتی که در سال آتی نیز در همان رده سنی باقی بمانند مستقیما به اردوهای تیم ملی دعوت می‌شوند.



تمام هیئت‌ها موظفند تا روز هفدهم دی ماه نسبت به ثبت‌نام ورزشکاران دختر و تا پانزدهم بهمن ماه نسبت به ثبت نام ورزشکاران پسر خود اقدام کنند، ضمن اینکه هیئت استان‌ها موظف به اعزام دو نفر داور (از ارشدترین داوران استان) و داوران دعوت شده از سوی کمیته داوران فدراسیون جزو سهمیه داوران اعزامی استان‌ها محسوب نمی‌شوند، در حالی که عدم اعزام داوران نیز موجب درج نمره منفی در ارزشیابی عملکرد استان می‌شود.



در حالی که مسابقات کاراته قهرمانی رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و امید قهرمانی دختران و پسران کشور طبق قوانین جدید داوری WKF برگزار می‌شود، مسابقات دختران در روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه پنجم تا هفتم دی ماه در اراک و مسابقات پسران روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه سوم تا پنجم اسفند ماه در تبریز به ترتیب در رده‌های نوجوانان، جوانان و امیدها به انجام خواهد رسید.



گفتنی است: کاراته کاهای قمی در حالی خود را آماده شرکت در مسابقات کاراته قهرمانی کشور می کنند که سه عضو پر امید تیم اعزامی قم امسال در مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در چین و قهرمانی جهان در مالزی موفق به کسب چهار مدال طلا و برنز شدند.

