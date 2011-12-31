هشدار در مورد پیامکهایی با قصد کلاهبرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم پاسدار بهمن کارگر طی اطلاعیه ای به رسانه ها اعلام کرد بر اساس گزارشهای دریافتی برخی افراد با ارسال پیامک و طرح مطالب واهی به گیرندگان پیامک در سطح کشور جهت ارسال جایزه قرعه کشی جشنواره یکی از اپراتورهای تلفن همراه با ارائه شماره حساب و تعیین مبالغ مشخصه (بسته به نوع جایزه اعلامی از 15 تا 200 هزار تومان بابت مالیات و...) مبادرت به کلاهبرداری و کسب درآمد نا مشروع می نمایند.

وی اعلام کرد: با عنایت به روند رو به رشد کلاهبرداری به سبک مذکور در کشور و اینکه افراد غیر مطلع زیان دیده به دلیل جزیی بودن مبالغ رغبتی برای طرح شکایت در مراجع ذی صلاح ندارند رسانه ها در اطلاع رسانی این روش کلاهبرداری اقدام کنند.

همچنین نیروی انتظامی با هماهنگی مراجع قضایی ضمن برخوردهای قانونی خود تاکنون اقدام به انسداد حساب کلاهبرداران و احقاق حق شهروندان کرده است.