موقوفات شهرستانهای ملارد و شهریار تثبیت می شود

سید جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر در شهرستانهای ملارد و شهریار 25 امامزاده شاخص وجود دارد که طی ماه های مختلف سال برنامه های مختلفی در آنها برگزار می شود.

وی افزود: در حال حاضر یکی از اقدامات این اداره، اخذ سند مالکیت برای موقوفات و تثبیت این اماکن است که در این زمینه اقدامات لازم انجام می شود.

این مسئول با اشاره بر بهره وری از موقوفات سرمایه گذاری با همکاری بخشهای خصوصی، عنوان کرد: در این زمینه اخذ سند مالکیت برای موقوفات از اهداف اساسی است.

موسوی ادامه داد: در این زمینه مقرر شده که پس از اخذ سند، در این زمینهای اوقافی مراکز آموزشی، تجاری، مدرسه، بیمارستان و مراکز درمانی احداث شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای شهریار و ملارد در بخش دیگری با اشاره به برنامه های برگزاری در دهه فجر امسال از سوی این اداره اعلام کرد: در این ایام محفل انس با قرآن در شهرستانهای شهریار و ملارد برگزار می شود.