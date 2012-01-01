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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۸:۵۱

محمدی به مهر اعلام کرد:

انهدام تمام کالاهای غیراستاندارد/ براساس تکالیف قانونی عمل می‌کنیم

انهدام تمام کالاهای غیراستاندارد/ براساس تکالیف قانونی عمل می‌کنیم

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: هر کالایی که به سازمان تحویل می‌شود، به جز کالاهای غیراستاندارد، غیربهداشتی و کالاهایی که به مصرف کنندگان ضرر برساند، بر اساس تعاریف قانون می‌تواند طبق مقررات به فروش برسد.

اردشیر محمدی در گفتگو با مهر در پاسخ به انتقاداتی که نسبت به عملکرد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه کالاها پس از ورود به این سازمان گویی شستشو می‌شوند و انگار نه انگار که این کالاها از جایی خاص وارد شده اند؟ گفت: سازمان اموال تملیکی براساس تکالیف قانونی خود عمل می‌کند. 

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: هر کالایی که به سازمان وارد می شود، براساس تعاریف قانون می‌تواند طبق مقررات به فروش برسد.
 
وی خاطرنشان کرد: تمام کالاها به جز کالاهای غیر استاندارد و غیر بهداشتی و کالاهایی که به مصرف کنندگان ضرر برساند، توسط سازمان تملیکی منهدم می شوند.
 
محمدی با تاکید بر نقش حاکمیتی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از سوی دولت عنوان کرد: با مشخص شدن دقیق مصادیق انتقاد مذکور، سازمان نظر خود را اعلام خواهد کرد.
 
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: سازمان در جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور می یابد و دستورات مصوبات ستاد را اجرا می کند.
 
کد مطلب 1497745

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