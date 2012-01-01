اردشیر محمدی در گفتگو با مهر در پاسخ به انتقاداتی که نسبت به عملکرد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه کالاها پس از ورود به این سازمان گویی شستشو می‌شوند و انگار نه انگار که این کالاها از جایی خاص وارد شده اند؟ گفت: سازمان اموال تملیکی براساس تکالیف قانونی خود عمل می‌کند.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: هر کالایی که به سازمان وارد می شود، براساس تعاریف قانون می‌تواند طبق مقررات به فروش برسد.



وی خاطرنشان کرد: تمام کالاها به جز کالاهای غیر استاندارد و غیر بهداشتی و کالاهایی که به مصرف کنندگان ضرر برساند، توسط سازمان تملیکی منهدم می شوند.



محمدی با تاکید بر نقش حاکمیتی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از سوی دولت عنوان کرد: با مشخص شدن دقیق مصادیق انتقاد مذکور، سازمان نظر خود را اعلام خواهد کرد.



مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: سازمان در جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور می یابد و دستورات مصوبات ستاد را اجرا می کند.

