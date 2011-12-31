افزایش نقش حمایتی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج از امور فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیدیان با بیان اینکه در معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری بیش از 150 نوع کار فرهنگی تعریف شده، گفت: در نظر گرفتن این تعداد کار فرهنگی حاکی از تنوع بلای اجرای اقدامات فرهنگی و ظرفیت ویژه این معاونت برای انجام این امور است.



وی با بیان اینکه شهرداری در عرصه فرهنگی نقش حمایتی دارد، افزود: بر اساس پیش بینیهای صورت گرفته و بر مبنای چارت کاری تعریف شده برای معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری، این حوزه تنها حمایت از عرصه های فرهنگی را بر عهده دارد و نمی توان به عنوان متولی امور فرهنگی به این معاونت نگاه کرد.



این مسئول با اشاره به مشکلات فراروی کلانشهر کرج پیش از استان شدن، اظهارداشت: وجود برخی مسائل و مشکلات در آن برهه زمانی، شهرداری به عنوان متولی امور فرهنگی در سطح شهر نسبت به ارائه برنامه های فرهنگی اقدام می کرد.



امیدیان در ادامه افزود: با تغییر ساختار اداری کرج و تبدیل این کلانشهر به استان البرز معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری با نظر مجموعه مدیریت شهری اعم از شورای اسلامی شهر و شهرداری رویکرد حمایتی را در دستور کاری خود قرار داد.



تبیین 10 رویکرد اصلی برای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری



معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج بااشاره به سیاست گذاریهای جدید شکل گرفته در شورای اسلامی شهر کرج از تبیین 10 رویکرد اصلی برای فعالیت های فرهنگی معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری کرج خبرداد.



امیدیان افزود: سیاست گذاری جدید در راستای پررنگ شدن رویکرد حمایتی معاونت فرهنگی اجتماعی صورت گرفت.



وی با اشاره به تدوین و برنامه ریزی شورای شهر در خصوص چارچوب برنامه های معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج گفت: علاوه بر تبیین 10 رویکرد اصلی برای حرکت های فرهنگی این مجموعه فرهنگی چهار راه کار مبنی بر چگونگی انجام این امور از سوی شورای شهر مشخص شده است.



این مسئول اظهار داشت: این راهکارها در حوزه های حمایتی و اجرایی قابلیت اجرا دارد.