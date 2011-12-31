نشست تخصصی جنگ نرم در کهنز شهریار برگزار شد

حجت الاسلام حسین کوششی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن روز 9 دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، به همت این اداره نشست تخصصی با موضوع جنگ نرم در کهنز شهرستان شهریار برگزار شد.

وی افزود: در این نشست بیش از 100 نفر از بانوان تاثیرگذار شهرستان شهریار به خصوص کهنز حضور داشتند و به فراگیری نکات ارائه شده پرداختند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستانهای شهریار و ملارد عنوان کرد: این نشست به مدت چهار ساعت در محل حوزه بسیج خواهران کهنز برگزار شد و طی آن حجت الاسلام اشرافی از حوزه علمیه قم به سخنرانی در زمینه های 9 دی و حماسه پرشور مردم پرداخت.

کوششی ادامه داد: افزایش هوشیاری و بصیرت افراد در جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان و مقابله با جنگ نرم از جمله اهداف برگزاری این نشستهاست.