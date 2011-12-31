منطقه 10 تهران در وضعیت بسیار ناسالم/ هشدار به بیماران قلبی و ریوی

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای هوای شهر تهران از میزان غلظت آلاینده ها به غیر از آلاینده ازن نسبت به روز گذشته کاسته شده و میزان آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط نا سالم برای گروههای حساس است.

بر اساس این گزارش ایستگاه شهرداری منطقه 10 به لحاظ آلاینده دی اکسید نیتروژن در شرایط بسیار نا سالم قرار دارد. گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی نیمه ابری به تدریج ابری همراه با بارندگی و وزش باد است و امید می رود شاخص کیفیت هوا در شرایط نا سالم برای گروههای حساس باقی بماند.

در این شرایط احتمال علائم تنفسی در افراد حساس و تشدید بیماریهای قلبی و ریوی و مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی و افراد مسن وجود دارد.