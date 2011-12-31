10 هزار نفر در مراکز آموزش فنی و حرفه ای نمین آموزش دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، جابر مجرد در جریان بازدید امام جمعه و فرماندار نمین از کارگاههای آموزشی مرکز فنی و حرفه ای نمین اظهار کرد: کارآموزان در قالب ۱۰ کارگاه در شهرستان نمین در رشته های مختلف فنی و هنری آموزش می بینند.

به گفته وی از این تعداد 108 نفر از در روستاهای حور، آرخازلو، سولا و عنبران به صورت سیار آموزشهای لازم در رشته های پرورش دهنده زنبور عسل، پرورش گوسفند و خیاطی با اندازه گذاری مستقیم روی پارچه و راسته دوزی را آموخته وموفق به اخذ گواهینامه مهارت شده اند.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای نمین با بیان اینکه این مرکز در سال ۸۵ تاسیس شده، اعلام کرد: در طول شش سال گذشته چهار هزار و ۹۱۳ نفر در ین شهرستان از آموزشهای فنی و حرفه ای در رشته های مختلف بهره مند شده اند.

مجرد رشته های کاربر رایانه، طراح نقشه فرش، خیاطی، پیکر تراش چوب، منبت و معرق کار، راسته دوزی درجه یک، قالیبافی، سرویس و نگهداری خودرو، تعمیر کار اتومبیلهای سواری، برقکار صنعتی و برقکار ساختمان، لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی از جمله رشته های آموزشی این مرکز برشمرد.

این مسئول همچنین از ثبت نام رایگان کارآموزان برای برنامه ریزی آموزشی سال ۱۳۹۱ فنی و حرفه ای خبر داد و از جوانان علاقمند منطقه خواست در وقت اداری برای ثبت نام به این مرکز مراجعه کنند.

در این بازدید امام جمعه نمین نیز از تلاشهای این مرکز در ارائه آموزشهای لازم به جوانان تجلیل کرد و خواستار تقویت و افزایش رشته های این مرکز برای آماده سازی جوانان برای بهره مندی از مشاغل مناسب و درآمدزا شد.