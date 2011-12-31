استخدام 4 هزار نفر در دانشگاهها/ جداول سهمیه دانشگاهها و مراکزتحقیقاتی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این فهرست 103 دانشگاه و موسسه آموزش عالی میزان ظرفیت استخدامی خود را به تفکیک اعلام کرده اند. 4 هزار و 97 نفر در این موسسات استخدام می شوند.

بیشترین سهمیه اختصاص یافته مربوط به دانشگاه پیام نور با 400 نفر ظرفیت استخدامی و کمترین ظرفیت مربوط به پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با 3 نفر سهمیه استخدامی تعلق دارد.

فهرست سهمیه استخدامی در دانشگاهها

نام دانشگاه سهمیه استخدام نام دانشگاه سهمیه استخدام نام دانشگاه سهمیه استخدام آیت الله العظمی بروجردی (ره) 20 تبریز 75 خلیج فارس 45 اراک 38 تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان 20 دریانوردی و علوم دریایی چابهار 40 ارومیه 50 تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 21 رازی 55 اصفهان 55 تربیت معلم 60 زابل 70 الزهرا (س) 60 تربیت معلم آذربایجان 27 زنجان 60 بجنورد 25 تربیت معلم سبزوار 26 سمنان 80 بوعلی سینا 25 تفرش 41 سیستان و بلوچستان 65 بیرجند 47 تهران 100 شهرکرد 25 بین المللی امام خمینی (ره) 60 جیرفت 25 شهید باهنر کرمان 60 پیام نور 400 حضرت معصومه (س) 19 شهید بهشتی 103 شهید چمران اهواز 60 صنعتی اردبیل 20 صنعتی اصفهان 75 امیرکبیر 30 صنعتی بابل 50 صنعتی بیرجند 20

ادامه فهرست سهمیه استخدامی در دانشگاهها

نام دانشگاه سهمیه استخدام نام دانشگاه سهمیه استخدام نام دانشگاه سهمیه استخدام علوم و فنون دریایی خرمشهر 14 فردوسی مشهد 50 قم 40 کاشان 35 کردستان 75 گلستان 55 گیلان 75 لرستان 60 محقق اردبیلی 55 مراغه 20 ملایر 50 نیشابور 27 هرمزگان 70 هنراسلامی تبریز 30 ولیعصر رفسنجان 60 یاسوج 55 یزد 95 کشاورزی و منابع طبیعی رامین 20 امیرکبیر 30 صنعتی بابل 50 صنعتی بیرجند 20 صنعتی جندی شاپور دزفول 30 صنعتی شریف 52 خواجه نصیر 99 صنعتی سهند تبریز 60 صنعتی شاهرود 60 صنعتی شیراز 30 صنعتی قم 20 صنعتی همدان 14 صنعتی ارومیه 20 صنعتی سیرجان 20 صنعتی کرمانشاه 24 علم و صنعت ایران 125 علوم پایه دامغان 26 علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 30 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 30



فهرست سهمیه استخدامی در پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

نام موسسه سهمیه استخدام نام موسسه سهمیه استخدام نام موسسه سهمیه استخدام بنیاد پژوهشنامه نگاری ایران 5 پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 10 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی 5 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 6 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران 5 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 8 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 3 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 14 پژوهشگاه دانشهای بنیادی 12 پژوهشگاه صنایع رنگ 7 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک 14 پژوهشگاه مواد و انرژی 26 پژوهشگاه هوا و فضا 12 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 30 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) 9 مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی 30 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 4 مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه 5 مرکز ملی اقیانوس شناسی 12 مرکز منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز 20 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 10

فهرست سهمیه استخدامی در سایر مراکز آموزش عالی