استخدام 4 هزار نفر در دانشگاهها/ جداول سهمیه دانشگاهها و مراکزتحقیقاتی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این فهرست 103 دانشگاه و موسسه آموزش عالی میزان ظرفیت استخدامی خود را به تفکیک اعلام کرده اند. 4 هزار و 97 نفر در این موسسات استخدام می شوند.
بیشترین سهمیه اختصاص یافته مربوط به دانشگاه پیام نور با 400 نفر ظرفیت استخدامی و کمترین ظرفیت مربوط به پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با 3 نفر سهمیه استخدامی تعلق دارد.
فهرست سهمیه استخدامی در دانشگاهها
|نام دانشگاه
|سهمیه استخدام
|نام دانشگاه
|سهمیه استخدام
|نام دانشگاه
|سهمیه استخدام
|آیت الله العظمی بروجردی (ره)
|20
|تبریز
|75
|خلیج فارس
|45
|اراک
|38
|تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
|20
|دریانوردی و علوم دریایی چابهار
|40
|ارومیه
|50
|تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
|21
|رازی
|55
|اصفهان
|55
|تربیت معلم
|60
|زابل
|70
|الزهرا (س)
|60
|تربیت معلم آذربایجان
|27
|زنجان
|60
|بجنورد
|25
|تربیت معلم سبزوار
|26
|سمنان
|80
|بوعلی سینا
|25
|تفرش
|41
|سیستان و بلوچستان
|65
|بیرجند
|47
|تهران
|100
|شهرکرد
|25
|بین المللی امام خمینی (ره)
|60
|جیرفت
|25
|شهید باهنر کرمان
|60
|پیام نور
|400
|حضرت معصومه (س)
|19
|شهید بهشتی
|103
|شهید چمران اهواز
|60
|صنعتی اردبیل
|20
|صنعتی اصفهان
|75
|امیرکبیر
|30
|صنعتی بابل
|50
|صنعتی بیرجند
|20
ادامه فهرست سهمیه استخدامی در دانشگاهها
|نام دانشگاه
|سهمیه استخدام
|نام دانشگاه
|سهمیه استخدام
|نام دانشگاه
|سهمیه استخدام
|علوم و فنون دریایی خرمشهر
|14
|فردوسی مشهد
|50
|قم
|40
|کاشان
|35
|کردستان
|75
|گلستان
|55
|گیلان
|75
|لرستان
|60
|محقق اردبیلی
|55
|مراغه
|20
|ملایر
|50
|نیشابور
|27
|هرمزگان
|70
|هنراسلامی تبریز
|30
|ولیعصر رفسنجان
|60
|یاسوج
|55
|یزد
|95
|کشاورزی و منابع طبیعی رامین
|20
|امیرکبیر
|30
|صنعتی بابل
|50
|صنعتی بیرجند
|20
|صنعتی جندی شاپور دزفول
|30
|صنعتی شریف
|52
|خواجه نصیر
|99
|صنعتی سهند تبریز
|60
|صنعتی شاهرود
|60
|صنعتی شیراز
|30
|صنعتی قم
|20
|صنعتی همدان
|14
|صنعتی ارومیه
|20
|صنعتی سیرجان
|20
|صنعتی کرمانشاه
|24
|علم و صنعت ایران
|125
|علوم پایه دامغان
|26
|علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
|30
|علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
|30
فهرست سهمیه استخدامی در پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
|نام موسسه
|سهمیه استخدام
|نام موسسه
|سهمیه استخدام
|نام موسسه
|سهمیه استخدام
|بنیاد پژوهشنامه نگاری ایران
|5
|پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
|10
|پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی
|5
|پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
|6
|پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
|5
|پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
|8
|پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
|3
|پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
|14
|پژوهشگاه دانشهای بنیادی
|12
|پژوهشگاه صنایع رنگ
|7
|پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک
|14
|پژوهشگاه مواد و انرژی
|26
|پژوهشگاه هوا و فضا
|12
|سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
|30
|سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)
|9
|مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی
|30
|مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
|4
|مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه
|5
|مرکز ملی اقیانوس شناسی
|12
|مرکز منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز
|20
|موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
|10
فهرست سهمیه استخدامی در سایر مراکز آموزش عالی
|نام مرکز
|سهمیه استخدام
|نام مرکز
|سهمیه استخدام
|نام مرکز
|سهمیه استخدام
|آموزشکده فنی تربت حیدریه
|7
|دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار
|12
|دانشکده علوم اقتصادی
|35
|دانشکده فنی و مهندسی بناب
|15
|دانشکده فنی و مهندسی گپایگان
|10
|مجتمع آموزش عالی ایرانشهر
|30
|مجتمع آموزش عالی بهبهان
|20
|مجتمع آموزش عالی فسا
|20
|مجتمع آموزش عالی قوچان
|20
|مجتمع آموزش عالی گنبد
|30
|مجتمع آموزش عالی اردکان
|24
|مرکز آموزش عالی جهرم
|30
|مرکز آموزش عالی کازرون
|19
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