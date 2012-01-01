مخالف برگزاری فینال جام حذفی در شیراز هستیم/ تبریز یا مشهدمیزبان باشند

علی نظری جویباری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مکان برگزاری فینال جام حذفی و آخرین وضعیت تیم فوتبال استقلال در فصل نقل و انتقالات گفت: مخالف برگزاری بازی فینال در شهرهای شیراز و یا حتی اصفهان هستیم، چون بازی فینال اهمیت زیادی برای هواداران هر دو تیم استقلال و شاهین بوشهر دارد.

وی در ادامه افزود: مگر فراموش کرده‌اید که در فینال جام حذفی سال 85 حدود 100 هزار هوادار استقلال به ورزشگاه آزادی آمده بودند. استقلال تیمی است که در همه شهرهای ایران هوادار دارد، ضمن اینکه تعداد زیادی از هواداران ما از تهران راهی محل برگزاری بازی فینال خواهند شد.

قائم مقام باشگاه استقلال در همین خصوص اظهار داشت: از طرف دیگر تیم شاهین بوشهر نیز هواداران زیادی دارد که تعصب خاصی روی تیم خود دارند و با توجه به اینکه این تیم برای نخستین بار در تاریخ خود به فینال رقابت‌های جام حذفی راه پیدا کرده، قطعا تعداد زیادی از هواداران پرشور بوشهری برای تماشای بازی فینال خود را به شهر برگزاری محل مسابقه می‌رسانند.

نظری جویباری با اعلام اینکه ورزشگاه‌هایی مانند حافظیه شیراز و یا فولادشهر اصفهان از نظر گنجایش پذیرش تماشاگر پاسخگوی هواداران دو تیم استقلال و شاهین بوشهر نخواهد بود، گفت: ممکن است به دلیل حضور پرشور تماشاگران دو تیم کنترل آنها از دست مسئولان برگزار کننده مسابقه خارج شود.

وی از اهمیت تامین امنیت بازیکنان دو تیم استقلال و شاهین و هواداران آنها یاد کرد و گفت: قطعا برگزاری بازی در شیراز یا اصفهان مشکلات زیادی را در این خصوص به وجود خواهد آورد، بنابراین بازی فینال باید در ورزشگاهی که حداقل گنجایش 40 هزار تماشاگر را دارد، برگزار شود.

قائم مقام باشگاه استقلال با ابراز اینکه نمی‌خواهیم حقی از تیم شاهین بوشهر در خصوص میزبانی بازی فینال جام حذفی ضایع شود، خاطر نشان کرد: نظر ما این است بنابه دلایلی که عنوان کردم، بازی فینال در یکی از دو ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد و یا یادگار امام (ره) تبریز برگزار شود.

نظری جویباری همچنین تاکید کرد: ایرانیان به ویژه هواداران دو تیم استقلال و شاهین در سراسر جهان این بازی را از طریق تصاویر تلویزیونی مشاهده خواهند کرد، بنابراین نوع پوشش تصویری بازی فینال اهمیت زیادی دارد که در این خصوص نوع پوشش بازی‌ها در ورزشگاه آزادی با سایر ورزشگاه‌ها از نظر کیفی تفاوت زیادی دارد.

وی در همین خصوص افزود: اگر از همان ابتدا سازمان لیگ تعیین می‌کرد که بازی فینال به صورت تک بازی و در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود هیچ مشکل و اعتراضی در خصوص برگزاری این مسابقه در ورزشگاه آزادی به وجود نمی‌آمد.

قائم مقام باشگاه استقلال با ابراز عدم رضایت از عملکرد این باشگاه در فصل نقل و انتقالات گفت: هنوز خواسته‌های ما در فصل نقل و انتقالات به طور کامل برآورده نشده است. ما حداقل به یک مدافع و یک هافبک نیاز داریم، چرا که افق دیدمان حضور مقتدرانه در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیاست و به فکر حفظ شان و جایگاه تیم استقلال در این رقابت‌ها و همچنین مسباقات لیگ برتر و فینال جام حذفی هستیم.

وی در خصوص صحبت‌های اخیر فرهاد مجیدی درمورد جدایی‌اش از باشگاه استقلال گفت: همانطور که می‌دانید مجیدی مصاحبه خود را با یکی از روزنامه‌های قطری تکذیب کرد اما این نکته را نباید فراموش کنیم که فتح الله زاده و مظلومی خیلی تلاش کردند تا مجیدی در استقلال باقی بماند و حتی سرمربی تیم از جدایی این بازیکن خیلی ناراحت است.

نظری جویباری در همین خصوص تصریح کرد: مجیدی یک توافق کتبی یکساله با فتح الله زاده داشته است، مبنی بر اینکه پس از پایان دوران حضور چهار ماهه‌اش در تیم فوتبال الغرافه قطر یک سال دیگر قراردادش را با باشگاه استقلال تمدید کرده و برای این تیم بازی کند.