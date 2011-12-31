عملکرد شورای نگهبان زمینه اقتدار نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، داور نظرعلیان عصر شنبه در دیدار با ناظران و بازرسان انتخابات مجلس نهم شهرستان پارس آباد افزود: به ویژه این عملکرد در بحث برگزاری انتخابات سالم قابل توجه بوده است.

وی یکی از ساز و کارهای اصلی سلامت انتخابات را پایبندی به قانون برشمرد و افزود: در جمهوری اسلامی شایسته‌ترین، بهترین و پیشرفته‌ترین ابزار برگزاری انتخابات را داریم که براساس آن‌ نسبت به سلامت انتخابات و تضمین در این زمینه و کاهش تخلفات تدبیر درست اندیشیده شده است.

رئیس نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان با اشاره به اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را بر عهده شورای نگهبان دانست و به ضرورت توجه به ماده سه این قانون تاکید کرد.

وی اضافه کرد: براساس این اصل نمایندگان شورای نگهبان در استانها و مناطق مختلف باید نظارت دقیقی بر امر انتخابات داشته باشند که این کار در انتخابات مستمر و پایدار خواهد بود.

نظرعلیان انتخابات پرشور و دشمن‌شکن مردم را در انتخابات آینده اسفند ماه صحنه پیروزی دیگر ملت ایران بر استکبار جهانی عنوان کرد و در این زمینه خواستار مشارکت عمومی مردم شد.

فرماندار پارس آباد نیز در این دیدار با گرامیداشت روز ملی بصیرت، نهم دی را نقطه عطف و ماندگار در تاریخ ایران دانست و ابراز داشت: حماسه این روز آزمونی بود که مردم ایران درس آن را از مکتب عاشورا آموخته بودند.

ولی کریمی تصریح کرد: این روز تاریخی، تجلی دیگری برای مردم حسینی کشور بود که حیات و آینده درخشان جمهوری اسلامی و حمایت از ولایت ‌فقیه را در تاریخ پرافتخار ایران رقم زد.