پرداخت 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک مهر به متقاضیان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین مهدوی عصر شنبه در همایش آب‌ و آئینه در بوشهر اظهار داشت: ایجاد بانکداری اسلامی در کشور ضروری است و باید در این راستا تلاش و فعالیت کنیم.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در راستای اجرای صحیح بانکداری اسلامی، ادامه داد: کارکنان موسسه مالی و اعتباری مهر در کشور تاکنون بیش از 300هزار نفر ساعت آموزش بانکداری اسلامی را سپری کرده‌اند.

این مسئول از پرداخت 20 هزار میلیارد ریال سود قطعی به مشتریان موسسه مهر خبر داد و گفت: تاکنون بیش از 20 هزار میلیارد ریال سود قطعی سالهای 86 ، 87 و 88 به مشتریان این موسسه پرداخت شده و در دهه فجر نیز سود قطعی سال 89 به مشتریان موسسه پرداخت می‌شود.

مهدوی از پرداخت 40 هزار میلیارد تومان وام به متقاضیان خبر داد و گفت: موسسه مهر تاکنون بیش از 400 هزار میلیارد ریال وام پرداخت کرده که بخشی از آن تسهیلات و بخشی عقود اسلامی بوده است.

فرمانده منطقه دوم دریایی سپاه نیز در این مراسم با اشاره به حماسه نهم دی اظهار داشت: حماسه 9 دی نشان‌دهنده اوج ولایت‌مداری ملت است و باید این روز بزرگ را گرامی بداریم.

وی همچنین از خدمات موسسه مالی و اعتباری مهر در زمینه بانکداری اسلامی تقدیر کرد.