دکتر مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دوک آمریکا در مورد امکان بومی سازی علوم انسانی به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا باید توجه داشت که مدرنیته برداشت بومی از علوم انسانی را زیر سؤال برد و آنرا رد کرد.

وی تصریح کرد: در عین حال باید توجه داشت که علوم انسانی دارای کاربردهای مشترک نزد جوامع مختلف است.

مؤلف "نهلیسم بعد از نیچه" تأکید کرد: در واقع در علوم انسانی حفظ بقا، تولید، روابط مبتنی بر دوستی، جایگاه اجتماعی و فهم و درک جهان موضوعاتی هستند که همه انسانها درگیر و علاقمند به آن هستند.

وی تصریح کرد: مسائل اجتماعی از آنرو حائز اهمیت هستند که بدانیم انسان موجودی فقط فردی نبوده و دارای طبع و سرشتی اجتماعی است.

گلسپی تأکید کرد: تلاش ما برای دنبال کردن اهداف و خواسته‌هایمان تلاشی اجتماعی است و راه و شیوه‌ای که بر اساس آن می توان به نتیجه رسید توسعه و گسترش جوامع اجتماعی است که در آن زندگی می کنیم.

فیلسوف برجسته آمریکایی در ادامه یادآور شد: بر این اساس علوم انسانی دارای مبانی و ویژگیهای جهانشمولی است که این مبانی و ویژگیها را باید در مواقع لزوم برای جوامع بومی ترجمه کرد، به عبارت دیگر در زمینه‌ها و بسترهای اجتماعی گوناگون باید علوم انسانی در مواقع لزوم ترجمه شوند و قابلیت کاربرد پیدا کنند.

مؤلف "بنیان تاریخ" در پایان تأکید کرد: پرهیزکاری، فضایل، خانواده و حکومت و غیره موضوعاتی هستند جهانشمول که بشر در طول تاریخ بدانها دست یافته است. اما تبدیل این مفاهیم به مفاهیم واقعی و عینیت بخشیدن به آنها در مکانهای جغرافیای و فرهنگی گوناگون با روشها و راههای گوناگون ممکن و میسر است.