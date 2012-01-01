تله فیلم "سیلی شیرین" در شهریار کلید خورد

مدیر تولید تله فیلم "سیلی شیرین" در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تله فیلم 90 دقیقه ای با عنوان "سیلی شیرین" محصولی از ویدئو رسانه برای پخش تلویزیونی به تهیه کنندگی علی محمدزاده و کارگردانی عمار باستانی فرد و محمد باقرآبادی هم اکنون در شهرستان شهریار در حال فیلم برداری و تدوین است.

امیرحسین بغدادی افزود: تمامی لوکشین های این تله فیلم در شهر جدید اندیشه واقع در شهرستان شهریار تصویربرداری و ضبط می شود.

این مسئول عنوان کرد: افشین سنگ چاپ، امیر غفارمنش، باربد بابایی، نفیسه روشن، گیتی معینی، خاطره مهربان و داریوش سلیمی از جمله بازیگران این تله فیلم هستند.

وی ادامه داد: تدوین این تله فیلم بر عهده علی کریمی است و صدابردار آن نیز امیرسامان شهامت و مدیر تصویربرداری عمار باستانی فرد هستند.

مدیر تولید تله فیلم سیلی شیرین یادآور شد: در حال حاضر تهیه و ساخت این تله فیلم دارای 40 درصد پیشرفت فیزیکی است و طبق برنامه ریزی طی دو هفته آینده به اتمام خواهد رسید.

بغدادی با اشاره به اینکه موضوع این تله فیلم اجتماعی و طنز است، اعلام کرد: داستان این تله فیلم از این قرار است که "بردیا و پوریا دو برادر دو قلو هستند، یکی از این دو برادر تحصیل کرده و رئیس شعبه بانک است که طی اتفاقاتی که برای وی می افتد، مصدوم و در بیمارستان بستری می شود و برادر دیگر به جای او در بانک مدیریت می کند و ....."