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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۰۸

با تاکید بر تشکیل دولت مردمی؛

اخوان المسلمین اصلاحات شاه اردن را فرمایشی خواند

اخوان المسلمین اصلاحات شاه اردن را فرمایشی خواند

سخنگوی اخوان المسلمین اردن ضمن فرمایشی و ناکافی توصیف کردن اصلاحات انجام شده خواستار اصلاحات بنیادین و واقعی شد که خواسته های مردمی را در نظر بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، "جمیل ابوبکر" گفت : تظاهرات مستمر طی ده ماه  گذشته در استانهای مختلف اردن برای تحقق اصلاحات برگزار شده است.

سخنگوی اخوان المسلمین اردن افزود: به اعتقاد تظاهرات کنندگان، اصلاحاتی که تاکنون انجام شده فرمایشی و ناکافی بوده است و با اصلاحات واقعی فاصله زیادی داشته است.

سخنگوی اخوان المسلمین اردن اظهار داشت : اصلاحات باید به گونه ای پیش برود که مردم اساس و مرجع قدرت باشند و حکومت برگرفته از مردم باشد.

شایان ذکر است که مردم اردن روز گذشته نیز تظاهرات گسترده ای در این کشور علیه فساد برگزار و بر ضرورت انجام اصلاحات بنیادین و واقعی تاکید کردند.

کد مطلب 1497779

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