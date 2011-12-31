اخوان المسلمین اصلاحات شاه اردن را فرمایشی خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، "جمیل ابوبکر" گفت : تظاهرات مستمر طی ده ماه گذشته در استانهای مختلف اردن برای تحقق اصلاحات برگزار شده است.

سخنگوی اخوان المسلمین اردن افزود: به اعتقاد تظاهرات کنندگان، اصلاحاتی که تاکنون انجام شده فرمایشی و ناکافی بوده است و با اصلاحات واقعی فاصله زیادی داشته است.

سخنگوی اخوان المسلمین اردن اظهار داشت : اصلاحات باید به گونه ای پیش برود که مردم اساس و مرجع قدرت باشند و حکومت برگرفته از مردم باشد.

شایان ذکر است که مردم اردن روز گذشته نیز تظاهرات گسترده ای در این کشور علیه فساد برگزار و بر ضرورت انجام اصلاحات بنیادین و واقعی تاکید کردند.