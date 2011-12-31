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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۲۶

کتاب "دخترک پروانه ای" در خلخال رونمایی شد

کتاب "دخترک پروانه ای" در خلخال رونمایی شد

خلخال - خبرگزاری مهر: کتاب "دخترک پروانه‌ای" برای رده سنی نوجوانان و جوانان با حضور مدیران و مسئولان فرهنگی استان و محلی در شهرستان خلخال استان اردبیل رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب توسط ربابه حیدری‌تولش دانش ‌آموز دوره پیش ‌دانشگاهی این شهرستان در 100 صفحه تالیف و در آن سیر تخیلی کودکی در توصیف آرزوهای خود و خوشبختی والدین دخترک به قلم کشیده شده است.

رئیس ارشاد اسلامی شهرستان خلخال در آیین رونمایی از این کتاب اظهار داشت: نویسندگی در سنین نوجوانی و جوانی می‌تواند بسیاری از شور و شوقهای این دوران را به درستی هدایت کند.

قوام فتحی با بیان اینکه دانش‌آموزان یکی از راه‌های گسترش فرهنگ ادبی هستند، از فراهم بودن زمینه‌های مناسب برای حمایت از نویسندگان، شاعران و محققان جوان در این شهرستان خبر داد.

وی اضافه کرد: متولیان فرهنگ استان هم اکنون فضای مناسب و مطلوبی برای رشد و ارتقا سطح فرهنگی در حوزه های مختلف در خلخال فراهم کرده‌اند و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با جدیت از این آثار حمایت می‌کند.

رئیس ارشاد اسلامی شهرستان خلخال همچنین با اشاره به وجود شعرا و نویسندگان جوان و مستعد با آثار ادبی قابل توجه در سطح کشور، از حمایت ویژه در چاپ آثار این قشر خبر داد.

وی بیان داشت: تلاش می کنیم با حمایت از این قشر آنان را در آینده به بزرگترین نویسندگان و شاعران تبدیل کرده و از تراوشات ذهنی آنان در پربار و غنی ساختن جامعه خود استفاده کنیم.

گفتنی است این کتاب به عنوان اولین کتاب از نویسنده سطح دانش آموزی این شهرستان در  100 صفحه تالیف و به تیراژ هزار جلد چاپ شده است.

کد مطلب 1497781

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