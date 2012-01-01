شعبه پنجم موسسه قرآنی ندای ملکوت در شهر وحیدیه شهریار افتتاح شد

حجت الاسلام والمسلمین حسین کوششی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موسسه قرآنی ندای ملکوت یکی از مراکز فعال قرآنی و دینی استان و شهر تهران است که طی ماه های مختلف سال با هدف توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی و دینی در جامعه به خصوص بین نونهالان و نوجوانان دوره های قرآنی را برگزار می کند.

وی افزود: در این زمینه همزمان با فرا رسیدن روز 9 دی، در راستای فراگیری آموزش های مذکور، پنجمین شعبه این موسسه قرآنی در شهر وحیدیه شهرستان شهریار افتتاح و راه اندازی شد.

برگزاری دوره های علوم قرآنی در رشته های مختلف

این مسئول عنوان کرد: مقرر شده است که در این موسسه دوره های روخوانی، روان خوانی، مفاهیم، تجوید، حفظ،‌ تربیت معلم و تفسیر قرآن کریم برگزار می شود.

کوششی ادامه داد: در این دوره افراد در مقاطع مختلف سنی به خصوص نونهالان و نوجوانان می توانند شرکت کنند و به فراگیری نکات و آموزه های قرآنی مربوطه بپردازند.

افتتاح سه شعبه موسسه ندای ملکوت در شهرهای مختلف کشور

مدیرمسئول موسسه قرآنی ندای ملکوت تهران یادآور شد: این موسسه در نیمه دوم سال گذشته در شهر تهران افتتاح و آغاز به کار کرد و هم اکنون دارای پنج شعبه فعال در استان تهران است.

وی اعلام کرد: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که تا پایان سال جاری سه شعبه دیگر این موسسه در شهرری، دامغان و خراسان رضوی فعال و راه اندازی شود.