به گزارش خبرنگار مهر، از تعداد 65 داوطلب نمایندگی در مجلس شورای اسلامی 61 نفر در قم و 4 نفر در تهران اقدام به ثبت نام کردند.



همچنین از بین نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که برای تصاحب سه کرسی مجلس با هم رقابت خواهند کرد، 8 نفر خانم هستند که 13 درصد از مجموع داوطلبان را تشکیل می‌دهند.



جوان‌ترین نامزد این دوره از انتخابات یک خانم 30 ساله است که به مرز سن ورود در انتخابات مجلس شورای اسلامی رسیده است و مسن ترین آن یک مرد 71 ساله است.



همچنین 7 نفر از داوطلبانی که از حوزه انتخابیه قم ثبت نام کردند را روحانیون دارای سطح سه و خارج حوزه تشکیل می‌دهند. 5 نفر مدرک دکترا و 37 نفر مدرک کارشناسی ارشد دارند. ضمن اینکه 12 نفر دارای مدرک کارشناسی هستند که با اولویت ایثارگری اقدام به ثبت نام کردند.



25 نفر از کاندیداهای غیربومی هستند



رئیس ستاد انتخابات استان قم شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام جزئیات بیشتر ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از بین افرادی که در قم ثبت نام کردند 25 نفر بین 30 تا 40 سال سن دارند و 20 نفر بین 40 تا 50 ساله، 12 نفر بین 50 تا 60 ساله، 2 نفر بین 60 تا 70 ساله و یک نفر 70 سال به بالا هستند.



حجت‌الاسلام محمدمهدی عرب انصاری با بیان اینکه شناسنامه 40 نفر از کاندیداها در قم صادر شده است، درصد این افراد را نسبت به مجموع کاندیداها 67 درصد اعلام کرد.



وی با بیان اینکه چهار نفر از این افراد سابقه نمایندگی در مجلس را دارند، گفت: 15 نفر از آنها سابقه کاندیداتوری در انتخابات را دارند و 43 نفر نیز هیچ سابقه‌ای در رقابت‌های انتخاباتی ندارند.



هر چند که عرب انصاری طبق مقررات قانونی اسامی کاندیداهای این دوره از انتخابات را اعلام نکرده است اما آنچه که در رسانه‌های جمعی منتشر شده، علی لاریجانی، علی بنایی و محمدرضا آشتیانی که هر سه از حوزه انتخابیه قم به هشتمین دوره از مجلس شورای اسلامی راه یافته‌اند با حضور در فرمانداری قم اقدام به ثبت نام کردند.



همچنین در بین کاندیداهای مطرح این دوره از انتخابات مجتبی ذوالنور جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه، محسن عابدینی‌پور شهردار سابق قم و احمد امیرآبادی عضو سابق شورای اسلامی شهر قم نیز کاندیداتوری خود را اعلام کردند.



تنوع گرایش‌های سیاسی در بین کاندیداها



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که از او پرسیده بود آیا از بین اصلاح طلبان در این انتخابات ثبت نام کردند؟ گفت: در مجموع در بین نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی تنوع گرایشات سیاسی وجود دارد، یعنی این افراد تفکرات مختلف سیاسی را نمایندگی می‌کنند.



وی اعلام رتبه آخر قم از نظر تعداد کاندیداهای ثبت نام شده در این دوره از انتخابات را شتاب‌زده عنوان کرد و گفت: در روزهای نخست آغاز ثبت نام کاندیداها اعلام شده که قم رتبه آخر را دارد ولی در روزهای میانی ثبت نام نامزدها، تعداد ثبت نام کنندگان جهش خوبی داشت و 65 نفر از بین حدود 5 هزار نفری که در کل کشور ثبت نام کردند آمار قابل توجهی است.



کاهش 32 نفری تعداد کاندیداها



رئیس ستاد انتخابات استان قم در عین حال از کاهش تعداد کاندیدهای انتخابات مجلس نهم نسبت به دوره قبل خبر داد و گفت: در دوره هشتم انتخابات مجلس شورای اسلامی 97 نفر ثبت نام کرده بودند ولی در این دوره از انتخابات 65 نفر شرکت کردند.



عرب انصاری دلیل اصلی کاهش تعداد کاندیداهای انتخابات مجلس را ارتقای یک مقطع تحصیلی در بین شرایط ثبت نام کنندگان دانست و گفت: شرایط ثبت نام نمایندگان مجلس از داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی به کارشناسی ارشد ارتقا یافته است.



برگزاری دوره‌های آموزشی برای دست‌اندرکاران انتخابات



وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی اقدامات انجام شده در راستای برگزاری مناسب انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: تلاش ما این بود که برای تبیین اهمیت و مسائل انتخابات مجلس با گروه‌های مرجع از جمله روحانیون، تشکل‌های سیاسی، اصحاب رسانه، تشکل‌های غیردولتی، دانشجویان و... جلسات مفیدی داشته باشیم.



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم توجه به آموزش را یکی از ویژگیهای این دوره از انتخابات عنوان کرد و افزود: چهار نفر از کارشناسان ارشد برای شرکت در دوره مربیگری به تهران اعزام شده بودند و این افراد پس از کسب آموزش‌های لازم در حال انتقال تجربه‌های خود هستند.



عرب انصاری گفت: همچنین برای فرماندار، بخشداران و کارشناسان امر انتخابات یک دوره 70 ساعته در نظر گرفته شد که به زودی آغاز می‌شود.



رئیس ستاد انتخابات استان قم برگزاری سمینار یک روزه برای 60 نفر از هیئت اجرایی انتخابات را یکی دیگر از این اقدامات برشمرد و تاکید کرد: برای 5 هزار نفر از افرادی که در شعب اخذ رای فعالیت خواهند کرد دوره‌های آموزشی در نظر گرفته شد.



وی افزود: همچنین جلسه هماهنگی با حضور هیئت نظارت، هیئت اجرایی و ستاد برگزاری انتخابات و هیئت بازرسی برگزار خواهد شد که تمامی عواملی که مرتبط با انتخابات هستند در هماهنگی کامل انجام وظیفه کنند.



کاندیداها و مردم، رقابت انتخاباتی را به مخاصمه تبدیل نکنند



وی در بخش دیگری از سخنان خود جمهوری اسلامی را کشوری انتخاباتی توصیف کرد و افزود: ما در عرصه انتخابات به مرحله استادی رسیده‌ایم.



عرب انصاری تصریح کرد: آخرین انتخابات کشور مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 بود که با مشارکت 85 درصدی مردم برگزار شد و این نشان می‌دهد که ارتباط مردم با انتخابات نوعی ارتباط منطقی و محکمی است.



وی با بیان اینکه انتخابات رقابت سیاسی است و باید در چارچوب قانون انجام شود، اظهار داشت: کاندیداهای انتخابات و طرفداران آنها، مردم و احزاب نباید این رقابت را به مخاصمه تبدیل کنند.



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم تاکید کرد: باید از هر نوع درگیری و رقابت ناسالم پیشگیری کنیم.



لزوم پرهیز از افشاگری و مسائل غیرضروری



رئیس ستاد انتخابات استان قم گفت: از آنجایی که دشمن تلاش می‌کند انتخابات مجلس را وارد فاز امنیتی کند حضور حداکثری مردم در این دوره از انتخابات می‌تواند این توطئه‌ها را نقش بر آب کند.



عرب انصاری تاکید کرد: کاندیداهای انتخابات باید شاخص بصیرت و قانون گرایی و احترام به رای مردم را مورد عنایت قرار دهند تا در چارچوب مسائل قانونی، رقابت سالم انتخاباتی داشته باشند.



وی اضافه کرد: باید از افشاگری‌ها و مسائل غیرضروری در امر رقابت انتخابات به شدت پرهیز شود و مسائل فردی، شخصی و جزئی نباید بیان شود.

